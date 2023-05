Rușii s-a dezlănțuit pe timpul nopții: Explozii foarte puternice la Kiev/ Video

Sirenele de raid aerian au sunat în tot oraşul, în timp ce sistemul de apărare aeriană al Ucrainei a fost activat pentru a intercepta drone şi alte obiecte zburătoare deasupra mai multor districte, a declarat primarul Vitaliy Klitschko prin intermediul Telegram.

Rapoartele iniţiale indică faptul că cel puţin trei persoane au fost rănite în cartierul Solomyanskyi din capitală, a declarat Klitschko, adăugând că resturile căzute au incendiat mai multe maşini şi au avariat o clădire mare.

"Au avut loc explozii în Kiev. Unele au avut loc în districtul Solomyanskyi. Iar în Shevchenkivskyi, resturi de rachete au căzut pe teritoriul grădinii zoologice. Toate serviciile de urgenţă sunt pe drum", a declarat Klitschko.

"Rămâneţi în adăposturi până când sirena antiaeriană va suna!". a transmis administraţia militară regională din Kiev pe Telegram.

Nu este clar dacă exploziile corespund unui atac cu rachete sau drone.

Vitaliy Klitschko: Several cars caught fire in the Solomyanskyi district as a result of falling debris. They also fell on building with an area of 200 square meters.

Rescuers are working on the spot. The victims have not been identified so far.