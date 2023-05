Rușii s-au dezlănțuit în Ucraina: atacă zone civile cu drone și rachete. Un cartier întreg a fost distrus

18 rachete care vizau ținte din întreaga țară, inclusiv din regiunea Kiev, au fost lansate de ruși noaptea trecută. 15 rachete au fost distruse de apărarea antiaeriană. Atacurile au început în jurul orei locale 2.30, iar sirenele de raid aerian au sunat timp de mai bine de trei ore, au anunțat autoritățile ucrainene, potrivit Sky News.

Aproximativ 25 de persoane au solicitat ajutor medical în urma atacurilor din regiunea Dnipro, inclusiv asupra orașului Dnipropetrovsk.

Orașul Pavlohrad din estul Ucrainei a fost lovit de două ori. Rachetele au distrus sau avariat 19 blocuri și 25 de clădiri private, a declarat șeful consiliului regiunii Dnipro, Mykola Lukașuk.

„Au existat și incendii, serviciile de urgență sunt la lucru", a adăugat el.

Explozii au fost și în regiunea Sumî, au precizat ucrainenii.

The Ukrainian Commander-in-Chief reports that Russians fired 18 Kh-101/Kh-555 from strategic bombers. 15 (83%) have been intercepted.



The energy grid is apparently unaffected but in Pavlohrad missiles caused massive damage among private houses and an industrial building. In a… pic.twitter.com/WeyI0AZUbL