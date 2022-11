Rușii se retrag dar nu renunță: Regiunea Herson este parte a Federaţiei Ruse

Kremlinul a anunţat vineri că va continua să considere întreaga regiune ucraineană Herson şi oraşul cu acelaşi nume drept parte a Rusiei, în pofida retragerii armatei ruse din această zonă pe care Moscova a anexat-o ilegal în septembrie, transmit agenţiile internaţionale de ştiri, potrivit Agerpres.

Regiunea Herson "este parte a Federaţiei Ruse", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. "Nu poate exista nicio schimbare", a adăugat Peskov, insistând că statutul regiunii este "definit şi stabilit".În primul comentariu public al Kremlinului de la anunţul făcut miercuri de ministrul apărării rus Serghei Şoigu privind retragerea forţelor ruse din Herson, Peskov a subliniat că decizia a fost luată de Ministerul Apărării rus şi că "nu mai are nimic de adăugat"."A fost o decizie a ministrului apărării, vă recomand să întrebaţi la Ministerul Apărării", a insistat Peskov, atunci când a fost invitat de un jurnalist să comenteze retragerea rusă din Herson, notează EFE.Întrebat dacă nu cumva Kremlinul regretă acum ceremonia triumfalistă pe care a organizat-o la Moscova, la 30 septembrie, când a anunţat anexarea Hersonului şi a altor trei regiuni ucrainene, Peskov a răspuns laconic: "Nu". El a reiterat că "operaţiunea militară specială" din Ucraina continuă şi va continua până când îşi va îndeplini obiectivele.În acest context, TASS a transmis că Ministerul Apărării rus a anunţat vineri că a încheiat retragerea trupelor de pe malul de vest al fluviului Nipru din regiunea ucraineană Herson.Rusia a anexat Hersonul şi alte trei regiuni ucrainene după organizarea unor aşa-zise referendumuri în septembrie - "voturi" denunţate de Kiev şi de guvernele occidentale drept ilegale şi desfăşurate sub coerciţie.Pe de altă parte, Peskov a anunţat că preşedintele rus Vladimir Putin nu intenţionează să se adreseze summitului G20 prin videoconferinţă.Întrebat dacă Putin va participa în persoană la summitul G20 din Bali (Indonezia), Peskov a declarat că agenda preşedintelui îl împiedică pe acesta să ia parte la reuniunea la nivel înalt, fiind nevoit să rămână în Rusia.Potrivit AFP, această absenţă este percepută drept un semn de izolare în plină intervenţie militară în Ucraina."Această decizie (de a nu participa) a fost luată personal de şeful statului, ea are legătură cu agenda sa şi cu nevoia de a se afla în Rusia", a susţinut Peskov.În ceea ce priveşte acordul asupra exporturilor de cereale ucrainene prin Marea Neagră, Kremlinul a anunţat că abordează o serie de preocupări ruse referitoare la această iniţiativă, ce ar urma să expire la 19 noiembrie, transmite Reuters, care aminteşte că delegaţi din Rusia şi de la Naţiunile Unite urmează să se întâlnească vineri la Geneva pentru a discuta o posibilă prelungire a acordului.Peskov a afirmat că există o "înţelegere reciprocă" cu privire la apelurile Moscovei adresate Occidentului de a înlătura "obstacolele" impuse propriilor exporturi de fertilizant şi cereale ale Rusiei.În fine, Kremlinul a mai anunţat că întotdeauna ia în serios propunerile privind schimburile de deţinuţi cu SUA.Întrebat dacă Moscova este pregătită să-şi intensifice negocierile cu Washingtonul pe acest subiect, Peskov a declarat că "există deja canale, ele trebuie să fie discrete".Preşedintele american Joe Biden a declarat miercuri că se aşteaptă ca Putin să discute cu mai mare seriozitate despre un posibil schimb de deţinuţi pentru a obţine eliberarea baschetbalistei americane Brittney Griner, care a fost condamnată la nouă ani de încarcerare într-o colonie penitenciară rusă.Considerată una dintre cele mai bune baschetbaliste din lume, dublă medaliată cu aur olimpic, Griner (31 ani) se află în spatele gratiilor în Rusia, executând o pedeapsă de nouă ani de închisoare, după ce a fost arestată în februarie, la Moscova, având asupra sa un vaporizator care conţinea lichid pe bază de canabis.