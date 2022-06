Ruşii şi belaruşii vor putea participa la US Open sub drapel neutru, spun organizatorii

Daniil Medvedev, noul lider al clasamentului ATP, îşi va putea apăra titlul la US Open (29 august - 11 septembrie), după ce organizatorii turneului de Mare Şlem de la New York au decis să autorizeze participarea ruşilor şi belaruşilor la această competiţie, sub drapel neutru, în contextul invaziei din Ucraina, a anunţat Federaţia americană de tenis (USTA), citată de AFP, potrivit Agerpres.

"Federaţia americană de tenis va permite jucătorilor ruşi şi belaruşi să participe la US Open 2022, dar numai sub drapel neutru. Alături de alte turnee majore, Federaţia internaţională, circuitele masculin ATP şi feminin WTA, USTA a condamnat deja şi continuă să condamne invazia nejustificată a Ucrainei de către Rusia", se arată într-un comunicat al Federaţiei din Statele Unite.În primăvară, responsabilii turneelor Masters 1.000 de la Indian Wells şi Miami au adoptat aceeaşi poziţie, autorizând prezenţa sportivilor din cele două ţări, în ciuda protestelor anumitor jucători şi jucătoare din Ucraina, care solicitau interzicerea acestora din competiţii.Ruşii şi belaruşii nu vor participa, în schimb, la turneul de Mare Şlem de la Wimbledon, care va debuta pe 27 iunie, o decizie care a generat reacţii mai degrabă critice, în timp ce conducerile circuitelor ATP şi WTA au decis să nu acorde puncte la ediţia din acest an a Grand Slam-ului londonez.