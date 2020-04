S-A AFLAT - Cum îl cheamă de fapt pe iubitul Simonei Halep: 'Toni' e doar o preclă

Acum aproape un an, afaceristul Toni Iuruc a devenit iubitul Simonei Halep. Despre el s-a scris că e implicat în afaceri imobiliare și de consultanță.”Toni” nu e numele lui adevărat și nu are legătură cu ce scrie în cartea lui de identitate, anunță playtech.ro.

Un prieten de liceu de al lui Iuruc a spus într-un interviu că „Toni” e doar o poreclă, că așa îl strigau prietenii în adolescență. Pe Toni îl cheamă, de fapt, Gabriel Apostol Iuruc.

Citește și: Mircia Gutău, primarul din Râmnicu Vâlcea, cercetat penal de politie: ‘Am făcut un lucru formidabil’

“Logodnicul Simonei Halep este promovat ca fiind un miliardar ce își trăiește viața în vila luxoasă din Bucuresti sau în casa somptuoasă din Constanța. Realitatea este mult diferită față de ce se vehiculează. Iuruc Apostol Gabriel zis Toni – are ca domiciliu permanent – un apartament normal cu trei camere. Situat în București pe șoseaua Stefan cel Mare”, a scris constantareala.ro.

Toni Iuruc are 40 de ani, e milionar în euro și, cel puțin până acum, nu a prea avut noroc în dragoste. A divorțat recent de a cea de-a doua lui soție, pentru că a bănuit-o că l-a înșelat, astfel că acum are tot timpul din lume să și-l dedice Simonei. Iuruc are șase firme și câștigă și din închirierea unor birouri. Omul de afaceri de origine macedoneană are o relație de aproape un an de zile cu cea mai iubită sportivă a Românie și se aude că bat clopotele de nuntă. Părinții Sinonei sunt foarte atașați de el. Au ieșit împreună la restaurant de câteva ori și-l consideră ca pe fiul lor.