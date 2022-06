S-a aflat de ce s-a dus, de fapt, Emmanuel Macron la Kiev: A vorbit despre cedarea de teritoriu în favoarea Rusiei

Preşedintele Emmanuel Macron a acordat un interviu pentru TF1, după ce a revenit de la Kiev, în care a spus că Ucraina trebuie ajutată în invazia cu Rusia, care va fi de durată, informează lefigaro.fr.

"Este o modalitate foarte clară şi foarte clară de a acorda sprijinul Franţei şi al Europei unite Ucrainei şi poporului ucrainean. Ucraina a suferit o agresiune din partea Rusiei, un război, care a ajuns aproape în capitală. Armata şi oamenii ucraineni au fost cei care au respins armata rusă. În Donbass luptele sunt groaznice, sunt sute de morţi în fiecare zi. Avem un popor ucrainean şi o naţiune aflată într-o situaţie dificilă. Datoria Franţei era să spună „suntem aici alături de voi, oferim ajutor financiar, umanitar şi militar şi sancţionăm Rusia”, a spus el.

Întrebat dacă nu trebuie făcute concesii cu Rusia, Macron a răspuns: "Decide Ucraina. Datoria noastră este să fim de partea valorilor noastre, a dreptului internaţional. Trebuie să ajutăm Ucraina să reziste într-un război care va dura, dar nu putem decide pentru Ucraina. La un moment dat va avea loc o victorie militară sau o negociere, dar apoi concesiile în ceea ce priveşte teritoriul sunt la latitudinea Ucrainei.”

Preşedintele a mai dat asigurări că este „fals” să spună că relaţiile sale cu preşedintele Zelenski s-au „răcit”: „Franţa a deţinut mereu aceeaşi poziţie, eu am fost primul lider din lume care l-a primit pe Zelenski. Mulţi oameni nu au înţeles că am continuat să vorbesc cu Putin, dar am făcut-o în consultare şi uneori la cererea lui Zelenskyi acesta este rolul Franţei”.

Emmanuel Macron a dat asigurări că va continua să discute cu Vladimir Putin în special cu privire la „evacuările umanitare”, „criza alimentară”, dar întotdeauna în „consultări cu preşedintele ucrainean”.