S-a declanșat nebunia în Marea Britanie: Partidul Laburist raportează o primă victorie importantă împotriva lui Sunak

Partidul Laburist de opoziție din Marea Britanie a câștigat vineri un loc în parlament în nordul Angliei, provocând o pierdere grea conservatorilor de la guvernare. Este doar începutul a ceea ce ar putea fi o serie de rezultate foarte proaste pentru premierul Rishi Sunak, anunță experții.

Candidatul laburist Chris Webb a câștigat alegerile din Blackpool cu 10.825 de voturi, potrivit Reuters. Candidatul conservator a avut doar 3.218 de voturi.

Victoria din nordul Angliei ar putea arăta cum vor fi alegerile parlamentare din acest an. Experții se așteaptă ca laburiștii să se impună și să revină la guvernare după 14 ani. Blackpool South a fost singurul loc din parlament pus în joc după ce titularul conservator, ales în 2019, a demisionat din cauza unui scandal.

În rest, joi au fost doar alegeri locale. Partidele se bat pentru peste 2.000 de locuri de primari și consilieri. Alegeri au fost la Londra și în alte orașe mari. Rezultatele vor fi anunțate vineri și sâmbătă.

Între timp, Sunak tună și fulgeră la adresa CEDO

Controlul imigraţiei este mai important decât "apartenenţa la o instanţă străină", a declarat premierul britanic Rishi Sunak, în cel mai puternic indiciu de până acum că ar putea susţine părăsirea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (CEDO), relatează DPA, conform AGERPRES.

Într-un interviu acordat miercuri, Sunak şi-a apărat abordarea privind gestionarea ambarcaţiunilor mici care traversează Canalul Mânecii, dar a indicat că ar fi dispus să părăsească CEDO dacă aceasta îi blochează planul de azil Rwanda.

"Cred că toate planurile sunt conforme cu toate obligaţiile noastre internaţionale, inclusiv CEDO, dar cred că securitatea frontierelor şi asigurarea faptului că putem controla migraţia ilegală sunt mai importante decât apartenenţa la o instanţă străină, deoarece ele sunt fundamentale pentru suveranitatea noastră ca ţară", a declarat prim-ministrul pentru programul Never Mind The Ballots al The Sun.

Membrii conservatori de dreapta ai Parlamentului, inclusiv fostul ministru de interne Suella Braverman, au făcut anterior presiuni pentru ca Marea Britanie să părăsească CEDO, temându-se că prevederile sale ar putea împiedica deportarea solicitanţilor de azil în Rwanda.