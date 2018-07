S-a încheiat tranzacția anului în lumea bancară românească: Americanii și BERD sunt noii proprietari

J.C Flowers și BERD au finalizat achiziția sucursalei românești a Piraeus Bank, urmând ca Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare să dețină o participație de 19%, iar fondul american de investiții 76,1% din acțiuni, arată un comunicat transmis luni de BERD.

„BERD achiziționează o cotă de 19%, în timp ce J.C. Flowers & Co. cumpără 76,1% din acțiuni, aceasta fiind prima investiție a fondului american în România, iar restul de 4,9% din acțiuni vor fi achiziționate de conducerea băncii”, arată comunicatul.

BERD precizează că noii acționari vor contribui cu resurse financiare și organizaționale, necesare extinderii operațiunilor băncii și a cotei sale de piață, iar schimbarea acționariatului va contribui, de asemenea, la consolidarea sectorului financiar fragmentat din România.

„Banca mamă, Piraeus Bank Group, una dintre cele patru bănci sistemice din Grecia, renunță la investițiile străine și vinde activele internationale, ca parte a unei transformări cuprinzătoare a sectorului financiar grecesc, așa cum a fost convenită cu Comisia Europeană”, anunță sursa citată.

În România, Piraeus Bank este una dintre băncile importante de retail, oferind servicii financiare pentru mai mult de 300.000 de clienți, printr-o rețea de 100 de sucursale și agenții, cu peste 1.200 de angajați.

BERD este o bancă multilaterală, care până în prezent, în România, a investit aproape 8 miliarde de euro în peste 400 de proiecte. Anul trecut, BERD a investit 550 de milioane de euro în țară, iar 93% din această finanțare a fost direcționată către sectorul privat.

J.C. Flowers & Co. activează în domeniul private equity, dedicate investițiilor globale în industria serviciilor financiare.

Fondat în 1998, J.C. Flowers & Co. a investit peste 15 miliarde de dolari în 53 de companii de portofoliu din 18 țări, într-o varietate de subsectoare ale industriei financiare, ce includ domeniul bancar, asigurări, reasigurări, servicii financiare specializate și servicii de management al activelor. J.C. Flowers & Co. gestionează active de aproximativ 6 miliarde de dolari și are birouri în New York și Londra.

