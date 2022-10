S-a inventat mașina viitorului: încărcare solară și curățarea poluării din aer în timp ce rulează/ Video

O maşină electrică, alimentată cu energie solară, curăţă carbonul din aer în timp ce se deplasează. Cu ajutorul unui dispozitiv de captare a carbonului montat în partea inferioară, vehiculul cu baterie electrică alimentat cu energie solară absoarbe şi stochează mai mult CO2 decât emite.

Această creaţie ştiinţifico-fantastică a fost concepută şi construită de o echipă de 35 de studenţi de la Universitatea de Tehnologie Eindhoven din Olanda, ca parte a proiectului TU/ecomotive, în cadrul căruia studenţii creează maşini conceptuale bazate pe tehnologii inovatoare.



„Am implementat atât de multe tehnologii într-o singură maşină pentru a arăta cu adevărat ce pot face toate acestea împreună", spune Louise de Laat, managerul de echipă al proiectului.



În viitor, studenţii speră că tehnologia lor de captare a carbonului ar putea fi montată ulterior pe vehiculele existente şi ar putea contribui la combaterea emisiilor generate de cele un miliard de autoturisme care circulă în prezent pe drumurile din lume, potrivit CNN.

Din 2013, TU/ecomotive invită studenţii de la diferite discipline să colaboreze la proiecte de inovare de un an pentru a construi vehicule durabile.



Obiectivul echipei din 2021 a fost "mobilitate cu zero emisii", ceea ce a dat numele maşinii: Zem.



Încorporând mai multe tehnologii de la sponsorii parteneri, cum ar fi bateriile litiu-ion de la compania olandeză Cleantron şi panourile solare de la Watllab, care asigură până la 15% din încărcarea maşinii, echipa de studenţi efectuează o analiză a ciclului de viaţă cu ajutorul software-ului SimaPro pentru a calcula emisiile de carbon pentru construcţia, utilizarea şi viaţa ulterioară a maşinii.



Dându-şi seama că neutralitatea în materie de carbon este imposibil de realizat, echipa şi-a propus să găsească o modalitate de a elimina carbonul din aer.



Zem are două filtre sub maşină, lângă fiecare dintre roţile din faţă. Aerul trece prin filtru în timp ce maşina rulează, iar CO2 se lipeşte de un grăunte special din interiorul filtrului. Filtrul trebuie golit la fiecare 320 de kilometri, aşa că studenţii au proiectat o staţie de încărcare a autovehiculelor electrice personalizată, de unde CO2 poate fi extras din el. Acesta poate fi apoi reutilizat în producţia altor combustibili, cum ar fi hidrogenul curat, sau poate fi stocat în subteran, în formaţiuni geologice, pentru a păstra CO2 în afara atmosferei.



Deşi dispozitivul ajută la compensarea unei părţi din emisiile produse de Zem, este încă la scară mică. În prezent, filtrele captează doar 2 kilograme de CO2 la fiecare 32 km, ceea ce reprezintă mai puţin de o zecime din CO2 pe care un copac mediu îl absoarbe anual şi 0,04% din emisiile anuale ale unui vehicul obişnuit.



Cu toate acestea, dispozitivul echipei demonstrează o dovadă de concept. În prezent, studenţii solicită un brevet, iar Laat intenţionează să dezvolte şi să îmbunătăţească tehnologia de captare a carbonului în cadrul unui start-up derivat.

Echipa a terminat construcţia maşinii în luna mai a acestui an şi a început un turneu prin SUA în luna august. SUA este al doilea cel mai mare emiţător de gaze cu efect de seră din lume şi primul pe cap de locuitor - şi aproape o treime din aceste emisii provin din transporturi. Acesta este motivul pentru care echipa cu sediul în Olanda a ales să facă turul acolo în loc de Europa, spune Nikki Okkels, managerul de relaţii externe al TU/ecomotive.



„Sperăm să putem promova mai multe exemple ca Zem, deoarece recunoaştem că industria se mişcă încet în ceea ce priveşte sustenabilitatea", spune Okkels. Călătorind de la San Francisco la New York, echipa s-a întâlnit pe parcurs cu companii importante din industria auto, ceea ce Okkels speră că poate stimula industria să se apropie de zero net.



Din nefericire, echipa nu a putut conduce Zem în călătoria sa în SUA: Vehiculele tipărite 3D nu sunt legale pentru drumuri, aşa că maşina a trebuit să fie tractată pe o remorcă. „Următoarea echipă va lucra împreună cu (autorităţile rutiere) în acest proces şi poate că vom reuşi să facem o maşină legală pentru drumuri în viitor", spune Laat.