S-a pus în micare un plan uriaș: se lărgesc autostrăzile care pleacă din București

Circulația pe autostrăzile care pleacă din București este de multe ori un adevărat coșmar, din cauza aglomerației. CNAIR a început un amplu proiect prin care pe autostrăzile A1, A2 și A3 se va proceda la o extindere și se va ajunge, acolo unde drumul o permite, la 3 benzi pe sensul de mers.

,,In cadrul contractului se vor presta urmatoarele servicii si se vor elabora urmatoarele documente: • Expertiza Tehnica pentru fiecare dintre sectoarele de autostrada A1 Bucuresti -Pitesti; A2 Bucuresti -Fundulea si A3 Moara Vlasiei – Dumbrava; • Studiul de Fezabilitate (SF), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.) pentru fiecare dintre sectoarele de autostrada A1, Bucuresti -Pitesti; A2 Bucuresti -Fundulea; • Revizuirea Studiului (SF), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.) pentru sectorul de autostrada A3 Moara Vlasiei – Dumbrava. ” -SEAP.

Contractul prevede realizarea următoarelor tipuri de servicii:

– Expertiza Tehnică pentru fiecare dintre sectoarele de autostradă A1 București – Pitești; A2 București – Fundulea și respectiv A3 Moara Vlăsiei – Dumbrava;

– Studiul de Fezabilitate (SF) pentru fiecare dintre sectoarele de autostradă A1 București -Pitești și A2 București – Fundulea;

– Revizuirea Studiului de Fezabilitate (SF) pentru sectorul de autostradă A3, Moara Vlăsiei – Dumbrava. Durata Contractului este de 18 luni, din care 17 luni pentru realizarea celor 3 Studii de Fezabilitate”.

„Scopul principal al obiectivului este reprezentat de creșterea etapizată a capacității de transport A autostrăzilor A1 (sectorul București – Pitești) A2 (București – Fundulea) și A3 (Moara Vlăsiei – Dumbrava), respectiv transformarea în sectoare de autostradă cu trei benzi pe sens. Documentația tehnică va trata identificarea de soluții etapizate pentru creșterea capacității de transport astfel încât traficul pe A1, A2 și A3 să se desfășoare în condiții de siguranță și confort, corespunzător cerințelor traficului actual și de perspectivă pe o durată de 30 de ani prin realizarea unor soluții tehnice moderne”, arată CNAIR.