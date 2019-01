S-a redeschis Hotel Lido după o investiție masivă de peste 6 milioane de EURO. Mohamad Murad: Am făcut reparații capitale!

După ce au zăcut în paragină, mai multe clădiri emblematice ale Capitalei prind viață grație unor investiții private. Hotelul Lido, care strângea pe vremuri lumea bună a Bucureștiului, s-a redeschis luni, proaspăt renovat. După 8 ani în care a stat în paragină, Hotelul Lido şi-a deschis porţile cu acelaşi farmec de altădată.

Povestea Hotelului Lido începe în 1928, situat pe bulevardul Magheru, cea mai modernă stradă a Capitalei de atunci. La început, era o clădire de birouri, însă câţiva ani mai târziu devenea celebră pentru prima piscină cu valuri de la noi.

Ani de zile a fost un loc renumit, unde se adună lumea bună a Capitalei.

După ce ani de zile a stat închis, hotelul a fost concensionat de la moșternitori de omul de afaceri libanez Mohamad Murad, care a investit până acum 6 milioane de euro.

Mohamad Murad: ”Era într-o stare degradată: pereţii, camerele - am schimbat tot. Am păstrat arhitectura de afară, liftul pe care am vrut să-l păstrez... Am făcut reparaţii capitale.”

Palatul Lido a fost naţionalizat în anii ’50 şi a găzduit aviatorii sovietici. Abia în ’58 a fost transformat de comunişti în hotel.

În egală măsură, Hotelul Lido cu a sa ”piscină cu valuri maritime” (așa scriau ziarele vremii la inaugurarea din 1930) este o parte frumoasă din istoria Bucureștilor. Și, după felul în care a fost confiscat de comuniști și privatizat după 1990 de urmașii acestora și o parte urîtă, ce ilutrează confuzia și aiureala privatizărilor de după 1990.

Puțini știu că dincolo de faimă, de stil, de arhitectul celebru (Ernest Doneaud), Lido a fost, alături de Athenee Palace Hilton, un fel de simbol al Bucureștilor, așa cum Ritz a fost fala Parisului, Dorchester, a Londrei și St George, a Beirutului. Comuniștii l-au confiscat în 1948 de la celebrul ministru liberal Constantin Angelescu (cel care a introdus în 1925 și în România examenul de bacalaureat) cînd Hotelul Lido era deja donat uneia dintre urmașele sale. I-au făcut hîrtii de preluare pe o clădire care nu mai era proprietatea sa, lăsînd astfel deschisă o cale spre recuperare după o privatizare pe genunchi și în stil proletar făcută de premierul Nicolae Văcăroiu.

Culmea ironiei, comuniștii l-au confiscat, dar nu l-au distrus. Ba pentru multă lume, Lido a rămas farmecul Bucureștilor și în anii socialismului cu a sa ”piscină cu valuri maritime” și cu lumini în apă. Printre războaie, la piscina de la Lido se țineau concerte de jazz și se proiectau știri pe un ecran rulant, se vindeau ”pantofi de bae cu toc aduși din America” și se dădeau petreceri fastuoase.

Tranziția românească a stricat mai mult decît comunismul. Redeschiderea de luni 28 ianuarie a mai trezit Bucureștii din zona centrală și poate fi socotită o uriașă surpriză de iarnă. De luni și luni, în București nu se mai deschide și nu se mai inaugurează nimic. Pițipoancele și interlopii chiar suferă ca niște cîini chinuiți de frig că nu mai găsesc o petrecere de soi la care să-și plimbe portretele. Probabil că asta explică de ce Cristi Borcea și Dan Diaconescu, abia scăpați de pușcărie, s-au grăbit și ei să se arate la marele evniment turistic și monden al Capitalei.

Ce-a făcut Mohamed Murat, unul dintre puținii care a făcut o demonstrație de succes în turismul românesc? A închiriat pentru 15 ani (cu opțiune de cumpărare) celebrul hotel de la familia Angelescu Monteoru, proprietara de azi a edificiului, și a investit curajos într-o restaurare pe care o așteptam de cîteva decenii.

Trebuie spus că și Bulevardul Magheru și Calea Victoriei dau semne evidente de decădere. Peste tot întîlnești magazine părăsite și scoase la închiriere, cămăruțe cu mărunțișuri, covrigi și plăcinte, lucruri de mîna a doua și puține, extrem de puține magazine de calitate, demne de gloria celor două bulevarde. De luni seara, Lido Phoenicia se adaugă zonei Athenee Palace Hilton- Cina- Biblioteca Centrală Universitară, formînd împreună cu acestea o mică insulă de eleganță și bun gust.

De multă vreme, în București nu s-a mai adunat atîta lume. Politicieni și miniștri, oameni din turism și parlamentari, ziariști și invitați de peste hotare. De la Călin Popescu Tăriceanu la Ion Tiriac și la Vasile Blaga sau Alin Burcea, toată lumea s-a înghesuit să vadă cum arată Lido Phoenicia și ce-a făcut Mohamed Murat din hotelul părăsit de Frații Păunescu.