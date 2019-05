S-au publicat salariile actorilor pe 2019: Tudor Chirilă și Oana Pellea se gândesc să emigreze, când văd cât câștigă omologii lor

Salariile vedetelor de la Hollywood, precum Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Tom Cruise, Margot Robbie, Will Smith, Ryan Reynolds, Idris Elba, pentru producţii care vor fi lansate în 2019 şi 2020, variază între 2,5 şi 27 milioane de dolari, potrivit Varety.

Mulţi dintre ei au primit venituri considerabile de la Netflix, într-o perioadă în care studiourile şi-au retrâns plăţile generoase, informează news.ro.

Citește și: Rareș Bogdan continuă atacul la adresa PSD:’Și după aceste jafuri au plecat milioane de români din țară’

Astfel, Ryan Reynolds a primit 27 de milioane de dolari pentru a juca în "Six Underground", iar Denzel Washington a cerut 30 de milioane de dolari pentru a susţine un film de acţiune pentru companie, înainte de a opta pentru alte proiecte. O sursă a contestat faptul că lui Washington i s-ar fi oferit vreodată un salariu fix.

Will Smith a primit 35 de milioane de dolari de la Netflix pentru a relua rolul de poliţist în "Bright 2".

Citește și: Ministrul Turismului a făcut anunțul! Ce se întâmplă anul acesta cu voucherele de vacanță

Smith şi Martin Lawrence au fost plătiţi odată cu 20 de milioane de dolari pentru un film, dar ambii actori şi-au restrâns pretenţiile pentru a obţine roluri în "Bad Boys for Life".

La fel, Tom Cruise poate că a câştigat 20 de milioane de dolari la mijlocul anilor 1990, dar pentru a relua rolul său celebru Maverick, în "Top Gun: Maverick", a primit o sumă relativ modestă, între 12 şi 14 milioane de dolari. Chiar şi marile francize nu mai plătesc aşa cum o făceau.

Citește și: Vești importante pentru toți cei care plănuiesc să cumpere o locuință! Ce se întâmplă cu prețurile

Jessica Chastain va primi 2,5 milioane de dolari pentru rolul din "It: Chapter 2" (Warner Bros.), ce va fi lansat pe 6 septembrie 2019.

Joaquin Phoenix va primi 4,5 milioane de dolari pentru rolul din "Joker" (Warner Bros.), ce va fi lansat pe 4 octombrie 2019.

Citește și: Postul național de radio din Germania, atac la PSD:’PSD este un sistem asemănător mafiei’

Martin Lawrence va primi 6 milioane de dolari pentru a participa la "Bad Boys for Life" (Sony), ce va fi lansat pe 17 ianuarie 2020.

Kristen Stewart va fi plătită cu 7 milioane de dolari pentru a juca în "Charlie's Angels" (Sony), ce va fi lansat pe 15 noiembrie 2019.

Citește și: Topul miliardarilor a fost publicat! Ce loc ocupă Țiriac și care este averea sa

Ben Affleck va primi 8 milioane de dolari pentru rolul din "Triple Frontier" (Netflix), care a fost lansat pe 15 martie 2019. La fel şi Idris Elba, pentru "Fast & Furious presents: Hobbs & Shaw" (Universal), lansat pe 2 august 2019.

Marggot Robbie va primi un salariu între 9 şi 10 milioane de dolari pentru rol în "Birds of prey" (Warner Bros.) ce va fi lansat pe 7 februarie 2020.

Citește și: E oficial! Vor fi lansate două noi bancnote- Când se va întâmpla asta

Leonardo di Caprio şi Brad Pitt vor fi plătiţi fiecare cu 10 milioane de dolari pentru rolurile din "Once Upon a Time in Hollywood" (Sony), care va fi lansat pe 26 iulie 2019.

Emily Blunt va primi 12-13 milioane de dolari pentru un rol în "A Quiet Place 2" (Pramount), care va fi lansat pe 15 mai 2020.

Citește și: Vești uriașe! PSD a făcut anunțul- Ce se întâmplă cu ratele românilor

Jason Statham va fi plătit cu 13 milioane de dolari pentru rolul din "Fast & Furious presents: Hobbs & Shaw" (Universal), care va fi lansat pe 2 august 2019.

Robert Downey Jr. va fi plătit cu 20 de milioane de dolari pentru rolul din "The Voyage of Doctor Dolittle" (Universal), care va fi lansat pe 17 ianuarie 2020. Acelaşi salariu va avea şi Dwayne Johnson pentru rolul din "Fast & Furious presents: Hobbs & Shaw" (Universal).

Citește și: Dezvăluiri bombă! Cine are cea mai mare pensie din România .