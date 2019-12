S&P a revizuit în creştere ratingul Bulgariei datorită performanţei fiscale solide. Este un rating peste cel al României, dar similar celui al Ungariei

Agenţia de evaluare financiară Standard & Poor's (S&P) a revizuit în creştere, cu o treaptă, ratingul pentru datoria pe termen lung în valută atribuit Bulgariei, datorită performanţei fiscale solide a statului balcanic şi a progreselor înregistrate în vederea aderării la zona euro, transmite Bloomberg preluat de agerpres.

Calificativul a fost revizuit în creştere, de la "BBB minus" la "BBB" - al doilea cel mai scăzut rating din categoria "investment grade" (recomandat pentru investiţii). Ratingul actual al Bulgariei este similar cu cel atribuit Ungariei şi Indoneziei şi peste cel al României ("BBB minus").



"Ne aşteptăm o creştere robustă a economiei bulgare şi la rezultate fiscale solide. În acelaşi timp, credem că ţara şi-a îndeplinit angajamentele în vederea aderării la ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb - n. r.) şi la uniunea bancară", se arată în comunicatul S&P.



Mecanismul ERM-2 prevede că evoluţia cursului de schimb al monedei unei ţări candidate trebuie să rămână într-un interval de variaţie de plus/minus 15% faţă de un nivel central agreat, timp de doi ani înainte de adoptarea euro.

Creşterea PIB-ului Bulgariei a depăşit 3% pentru al patrulea an consecutiv şi se estimează că expansiunea va continua în 2019 şi în 2020.



S&P se aşteaptă ca economia bulgară să crească cu 3,6% în 2019, datorită consumului privat solid, în urma scăderii şomajului şi a creşterii salariilor.



Bulgaria, cea mai săracă ţară membră a Uniunii Europene, îndeplineşte toate criteriile nominale pentru aderare la ERM-2, o perioadă obligatorie de doi ani înainte de adoptarea monedei euro. Moneda naţională, leva, este deja legată de euro, datoria publică este sub media din zona euro şi sub limita de 60% din PIB cerută de UE. Însă, pentru că Produsul Intern Brut per capita în Bulgaria este la jumătate faţă de media din UE, corupţia este răspândită, iar unele bănci înregistrează probleme, s-au ridicat o serie de semne de întrebare cu privire la perspectiva aderării Bulgariei la zona euro.



Guvernul de la Sofia a anunţat luna trecută că va rezolva deficienţele identificate în rândul băncilor bulgare de Banca Centrală Europeană şi are intenţia de a adera la ERM-2, anticamera zonei euro, în luna aprilie 2020.



În martie, Standard & Poor's a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a României la "BBB minus/A-3" pentru datoria pe termen lung şi scurt în moneda locală şi valută, precum şi perspectiva stabilă.