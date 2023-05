Sabalenka se califică în turul doi la Roland Garros cu o victorie marcată de huiduieli.

Bielorusa Aryna Sabalenka s-a calificat duminică în turul al doilea al Openului Franței cu o victorie cu 6-3, 6-2 în fața ucrainencei Marta Kostyuk, într-o confruntare din debutul celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului. Bielorusa a părut a fi huiduită de o partea a publicului, informează Mediafax.

Huiduielile au putut fi auzite după meci, după ce Kostyuk a refuzat să dea mâna cu adversara sa, după ce declarase în prealabil că nu va face acest lucru cu jucătorii ruși și belaruși din cauza invaziei Moscovei.

Sabalenka, a declarat că inițial a crezut că huiduielile o vizau pe ea.

"A fost un meci foarte greu, mă refer la greu din punct de vedere emoțional. Îmi pare rău băieți, nu am înțeles la început, am crezut că aceste huiduieli erau împotriva mea, așa că am fost puțin surprinsă", a spus ea.

"Dar apoi am simțit susținerea voastră, așa că vă mulțumesc foarte mult".

Numărul doi mondial a declarat anterior că nu are nimic împotriva ucrainenilor și că îi pare rău pentru. Belarusul a fost o scenă pentru acțiunile Rusiei.

Sabalenka a părut să aibă probleme pe serviciul ei la începutul meciului și a fost condusă cu 2-3, dar Kostyuk, nu a putut să își fructifice avantajul, iar campioana de la Australian Open a ripostat imediat cu un voleu puternic din crosscourt pe minge de break.

Sabalenka, a doua favorită, a încheiat primul set cu stil în fața unui public mai puțin numeros de pe Court Philippe Chatrier, înainte de a începe să domine setul următor cu un break timpuriu și un altul pentru a conduce cu 4-1, în timp ce Kostyuk a dat semne că va ceda.

Bielorusa și-a ridicat din nou nivelul de joc în finalul meciului pentru a salva două mingi de break și a încheia victoria în 71 de minute.

În turul secund, Sabalenka o va întâlni pe compatrioata sa Iryna Shymanovich, numărul 211 WTA, venită din calificări, care a trecut în primul tur de maghiara Panna Udvardy, cu 6-7 (6), 6-3, 6-1.

În turul secund au mai trecut duminică australiana Storm Hunter (202 WTA), poloneza Magdalena Frech (87 WTA, care a trecut de capul de serie nr. 29, chineza Shuai Zhang.

Argentiana Nadia Podoroska (101 WTA), Kamilla Rakhimova din Rusia și belgiana Elise Mertens, sunt la rândul lor în turul doi la Roland Garros.