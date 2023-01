Sabin Sărmaș: 'Deși există acces la internet și sunt utilizatori, cetățenii nu au încă educația digitală corespunzătoare'

România are avantajul conectivității peste nivelul mediu european și al costurilor reduse, însă ponderea celor care utilizează aceste oferte este sub media europeană, mai puțin de 30% din populația României are competențe digitale de bază, a spus ieri la o conferință de profil președintele Comisiei de specialitate din Camera Deputaților, Sabin Sărmaș, scrie Rador.

El a precizat că, deși există acces la internet și sunt utilizatori, cetățenii nu au încă educația digitală corespunzătoare. Conform Eurostat, în România doar 50% dintre tineri au competențe digitale de bază sau mai înalte,