Sabrerul Iulian Teodosiu, premiat cu titlul de cel mai bun sportiv al anului 2022 în scrima românească

Iulian Teodosiu, de la CS Dinamo, a spus după premiere, la festivitatea în care Ana-Maria Popescu a fost maestru de ceremonii, că aştepta de mult acest moment: ''Ştiam sau speram că o să vină la un moment dat această seară în care o să pot vorbi în faţa dumneavoastră. Sunt foarte bucuros că a ieşit treaba bine, s-a muncit foarte mult, am avut sprijinul federaţiei, al antrenorilor, al tuturor sponsorilor. Vreau să le mulţumesc tuturor pentru că au avut încredere în mine, în colegii mei şi în antrenorii mei. Vreau să spun că doar o parte din obiectivele mele au fost îndeplinite până acum, dar dumneavoastră îmi daţi putere să merg ai departe şi să nu mă opresc aici''.Maria Boldor, de la CSA Steaua, a fost desemnată cea mai bună sportivă pentru medalia de bronz cucerită la floretă individual cu prilejul Mondialelor de la Cairo, dar din cauza unei accidentări nu a putut participa la festivitate.Ministrul Eduard Novak a felicitat sportivii şi antrenorii pentru rezultatele obţinute în acest an, cu medalii la toate categoriile de vârstă şi la toate armele: ''E prima dată când mă aflu la gala dumneavoastră de la scrimă. În primul rând aş dori să transmit felicitări tuturor celor care au sprijint această federaţie din trecut până astăzi. Aţi reuşit aceste rezultate istorice, să zic aşa. Scrima a reuşit şi în 2016 şi în 2020 să aducă nişte rezultate extraordinare (la JO, n. red.). Vorbind de prezent, eu cred că suntem într-un moment foarte bun, un moment în care sportul românesc nu s-a mai aflat de 30 de ani. Avem o şansă de a face mult mai bine şi eu cred în posibilitatea scrimei de a face mult mai mult. Vreau să ştiţi, voi sportivi şi antrenori, care v-aţi sacrificat toată viaţa pentru acest sport, departe de familie, că vrem să transmitem un mesaj de linişte, un mesaj de încredere că sunteţi într-un moment bun şi ceea ce faceţi faceţi bine. Noi şi COSR suntem aici să garantăm că vă dăm toate posibilităţile să vă puteţi pregăti. Noi am elaborat Strategia Naţională pentru Sport, prin care, în afară de un buget care să fie alături de munca voastră, ne dorim desigur să extindem familia scrimei din toată ţara şi să construim 20 de baze, 20 de săli de scrimă în toată ţara, alături de alte sporturi, judo, lupte şi box. Şi ne dorim ca, în 10-20 de ani, fiecare municipiu reşedinţă de judeţ din ţară să aibă baze sportive pentru aceste sporturi prioritare, cum este şi scrima''.La rândul său, preşedintele FRS, Marius Florea, a subliniat că scrima românească are viitor: ''Încheiem un an în care am arătat că scrima românească are viitor, un an în care fiecare medalie, fiecare succes, ne-a răsplătit eforturile şi a adus bucurie şi încredere. Strategia noastră de a forma echipe, de a avea colective tehnice complete, s-a dovedit profitabilă la nivelul cadeţilor şi juniorilor. Medaliile câştigate de aceştia înseamnă şi că tot ceea ce facem noi cei din Federaţia Română de Scrima vine în sprijinul performanţei. Urmează un an greu, anul preolimpic, începe calificarea pentru Paris 2024''.Iată lista laureaţilor anului 2022 la Federaţiei Române de Scrimă:Sabie feminin:* Echipa de sabie feminin de cadeţi - medaliată cu argint la Campionatele Europene de la Novi Sad, formată din Maria Alexe, medaliată cu bronz şi în proba individuală, Alexandra Mitruş, Amalia Stan şi Rosemarie Benciu.* Echipa de sabie feminin de junioare - loc 6 la Campionatele Europene de la Novi Sad, alcătuită din Ilinca Pantiş, Alexandra Mitruş, Denisa Şerban şi Ana Botezatu.Antrenorii celor două echipe sunt Tiberiu Dolniceanu, Alexandru Siriţeanu, Irina Covaliu, Cătălina Anghel şi Andreea Doană.Sabie masculin:* Echipa de sabie masculin de cadeţi - medalie de bronz la Campionatele Europene de la Novi Sad, în formulă cu Casian Cîdu, Dacian Enache, Luca Radu şi Rareş Gheorghe.* Echipa masculină de sabie juniori - medalie de argint la Campionatele Mondiale de la Dubai (Radu Niţu - vicecampion european de juniori la individual, Marco Şovar, Mihnea Enache şi Casian Cîdu.* Echipa de sabie masculin la tineret - medalie de bronz la Campionatele Europene de la Tallinn (Radu Niţu, Marco Şovar, Mihnea Enache şi Casian Cîdu).Antrenori: Alexandru Chiculiţă, Ciprian Gălăţanu, Constantin Sandu, Nicolae Alexe.Floretă feminin:* Echipa de floretă feminin de juniori - medalie de aur la Campionatele Europene de la Novi Sad (Karina Vasile - medaliată cu bronz şi în proba individuală, Emilia Corbu, Teodora Şofran şi Andreea Dincă).* Echipa de floretă feminin de tineret - locul 4 la Campionatele Europene U23 de la Tallinn (Emilia Corbu, Anca Săveanu, Teodora Sîrbu şi Andreea Dincă).Antrenori: Petre Ducu, Virgil Sălişcan şi Ana Pavel.Premiul pentru cea mai bună echipă a revenit cvartetului de la sabie seniori, care a ocupat locul cinci la Campionatele Europene de la Antalya (Iulian Teodosiu, Codrin Cozmuleanu, Răzvan Ursachi, George Dragomir). Antrenori: Rareş Dumitrescu şi Marius Gălăţanu.