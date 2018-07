Sadiq Khan, despe zborul balonului care îl portretizează pe Trump, deasupra Londrei: Vă puteţi imagina dacă am limita libertatea de exprimare pen

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a explicat de ce a permis zborul balonului care îl portretizează pe preşedintele american, Donald Trump, deasupra Londrei, în timpul vizitei sale în Marea Britanie, el spunând că Marea Baritanie "are o tradiţie, la fel ca SUA, de a proteja drepturile şi libertăţile de a protesta", scrie The Guardian, conform news.ro.

Vorbind la BBC Radio 4, Khan a declarat: "Marea Britanie are o tradiţie, la fel ca SUA, de a proteja drepturile şi libertăţile de a protesta, libertatea de a te aduna. Vă puteţi imagina dacă am limita libertatea de exprimare pentru că am rănit sentimentele cuiva?”.

Trump se află într-o vizită tensionată de patru zile în Marea Britanie, sosirea lui fiind întâmpinată cu proteste. Oamenii au strâns bani şi au obţinut permisiunea primăriei din Londra pentru a lansa un balon uriaş care îl portretizează pe preşedintele American ca fiind un bebeluş în scutece.