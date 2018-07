Sâmbătă și duminică are loc cea mai mare sărbătore populară din România, Târgul de Fete de pe Muntele Găina

Mii de persoane sunt așteptate sâmbătă şi duminică la Târgul de Fete de pe Muntele Găina, cea mai mare sărbătoare populară din România, atestată documentar în 1816. Cândva, manifestarea era bun un prilej pentru întâlnirea și căsătoria tinerilor. Astăzi s-a transformat într-o sărbătoare folclorică.

Târgul de Fete începe sâmbătă, în jurul orei 13.00, în Avram Iancu, cea mai apropiată localitate de Muntele Găina, unde în zona terenului de fotbal au loc demonstraţii meşteşugăreşti, iar de la ora 14.00 va fi deschisă o expoziţie de fotografie etnografică. O oră și jumătate mai târziu, în centrul comunei Avram Iancu, începe un spectacol folkloric informează mediafax.

Spre seară, are loc un foc de artificii în Avram Iancu şi apoi participanţii vor urca pe Muntele Găina unde, de la ora 21.00, are loc un concert de muzică folk şi country rock.

La ora 23,00 este programat un concert cu Nicoleta Nucă, iar petrecerea va continua pe Muntele Găina, până târziu în noapte, cu discotecă în aer liber, focuri de tabără şi focuri de artificii.

Duminică, de la ora 10,00, va avea loc un ceremonial solemn la Crucea Iancului de pe Muntele Găina, unde va fi arborat drapelul naţional. De asemenea, va fi oficiată o slujbă Te Deum şi oficialităţile prezente la eveniment vor depune coroane de flori. Momentul solemn va fi accentuat de Tulnicăresele din Avram Iancu și Fanfara „Augustin Bena” a județului Alba. La ora 10,30 va fi deschis Târgul Meşterilor Populari la care meşteri iscusiţi îşi vor prezenta roadele muncii lor, respectiv obiecte tradiţionale pe care continuă să le fabrice prin tehnici vechi de sute de ani.

La ora 11,00 va începe un spectacol de folclor.

Târgul de Fete de pe Muntele Găina este organizat de Consiliul Judeţean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Primăria şi Consiliul Local Avram Iancu, în parteneriat cu grupurile locale „Pe Mureş şi pe Târnave” şi „Drumul Iancului”.

”În fiecare an Pe Muntele Găina se scrie povestea Târgului de Fete, cea mai cunoscută sărbătoare populară din România. Târgul de Fete este pe drept cuvânt un brand important al României, iar în vechime sărbătoarea era un prilej pentru oamenii din zonă să se întâlnească venind din localităţile apropiate Muntelui Găina, să îşi revadă rudele sau prietenii, iar pentru tineri să se cunoască, să lege prietenii şi chiar să se căsătorească. Acum Târgul de Fete de pe Găina reprezintă încercarea noastră de a susţine şi promova zestrea unică a românilor: meşteşugurile tradiţionale, portul popular românesc, obiceiurile şi tradiţiile dar şi muzica populară autentică. Aşteptăm cu drag şi în acest an pe toţi cei care iubesc tradiţiile dar şi natura să urce pe Muntele Găina invitaţia organizatorilor fiind ca în fiecare an: ”, a spus Alexandru Pal, managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

Târgul de Fete de pe Muntele Găina este cunoscută ca fiind cea mai mare sărbătoare populară în aer liber. Târgul se desfășoară atât în Avram Iancu, la poalele Muntelui Găina, cât şi pe un platou montan la o altitudine de aproape 1.500 de metri, într-o zonă pitorească şi apreciată de iubitorii de natură.

Târgul de Fete de pe Muntele Găina se organizează, în fiecare an, din vremuri străvechi, în cea mai apropiată duminică de 20 iulie, ziua Sfântului Ilie. Această manifestare etno-culturală a fost menționată prima dată în documente în 1816.

La Târgul de Fete se adunau locuitorii din Munţii Apuseni pentru a face schimb de produse dar era şi un prilej pentru întâlnirea şi căsătoria tinerilor din zone îndepărtate, care veneau aici cu părinţii. Pregătirile pentru urcatul pe munte se făceau cu câteva zile înainte iar duminica cu noaptea în cap se urca pe munte în poiana unde avea loc târgul. Se spune că fetele veneau cu zestrea încărcată pe cai, iar cununia se făcea pe loc de către preoţii care participau la acest eveniment.

Istoricii susţin că apariţia târgului s-a datorat necesităţii de comunicare între oamenii acestor locuri, care trăiau în aşezări izolate şi risipite. Târgul a antrenat, alături de relaţiile economice între locuitorii de pe Văile Arieşului şi Crişurilor, şi relaţii matrimoniale. Fetele nemăritate veneau pe munte cu familiile lor şi îşi instalau aici un cort cu zestre spre deliciul feciorilor, care la rândul lor se pregăteau cu cele mai alese daruri pentru viitoarele mirese.

Ceremonia era însoţită de cântece şi schimb de jocuri cu „strigături”, iar fetele „se luau”, nu se cumpărau.

În decursul timpului la Târgul de Fete au participat, potrivit relatărilor istorice, personalităţi importante precum împăratul austriac Franz Joseph I, în timpul unei vizite în Transilvania, în 1852, primul-ministru al României din perioada interbelică Ionel I. C. Brătianu, pentru vizita acestuia fiind amenajată o tabără de corturi, sau regele României Ferdinand I, în 1924, în prezența căruia s-a sfințit „Crucea Iancului”.

Astăzi, Târgul de fete de la Găina s-a transformat într-o mare sărbătoare folclorică, la care îşi dau concursul locuitorii din zona Munţilor Apuseni, din judeţele apropiate şi chiar din ţinuturi mai îndepărtate ale ţării.

Deschiderea târgului este făcută, în fiecare an, de vestitele tulnicărese de la Avram Iancu, după care urmează programul artistic al participanților care durează până spre seară.

Accesul pe platoul de pe Muntele Găina, unde se desfăşoară manifestările, este posibil pentru autoturisme şi microbuze de până la 20 de locuri. Pe drumul judeţean DJ 762 se ajunge în comuna Avram Iancu, localitatea cea mai apropiată de Muntele Găina, iar de aici drumul se continuă pe un drum pietruit şi practicabil pentru mijloacele auto până pe platoul unde au loc manifestările. Pe munte este amenajată o zonă de campare.

Târgul de pe Muntele Găina a fost înregistrat de Consiliul Judeţean Alba ca marcă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi reprezintă un pol al turismului folcloric pentru judeţul Alba şi centrul Transilvaniei.