Samsung Electronics estimează o creştere de 45% a profitului în primul trimestru din acest an

Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd ar urma să raporteze o creştere de 45% a profitului în primul trimestru din acest an, datorită vânzărilor solide de smartphone-uri, televizoare şi electrocasnice, deşi câştigurile diviziei de cipuri ar urma să scadă, din cauza vremii nefavorabile care a dus la suspendarea producţiei la fabrica sa din SUA, transmite Reuters.

Compania continuă să beneficieze de creşterea traficului de internet în perioada pandemiei de coronavirus (COVID-19), care a sporit cererea pentru chipuri de memorie pentru servere şi calculatoare personale, deoarece mai mulţi oameni lucrează de acasă. Consumatorii au achiziţionat masiv produse electronice de consum, ceea ce a provocat un deficit de semiconductori pe plan global, potrivit agerpres.ro.

În primele trei luni din acest an, gigantul sud-coreean se aşteaptă la un profit operaţional de 9.300 miliarde woni (8,20 miliarde de dolari), conform previziunilor analiştilor intervievaţi de Refinitiv. Ar fi cel mai ridicat nivel din 2018 al profitului operaţional înregistrat înregistrat Samsung în primul trimestru.

Şi veniturile ar urma să crească cu 12% în perioada ianuarie-martie 2021. Miercuri, Samsung ar urma să raporteze rezultatele preliminare pentru primul trimestru din acest an.

Divizia de telefonie mobilă a beneficiat de pe urma lansării gamei Galaxy S21 la mijlocul lunii ianuarie. Analiştii estimează că în primul trimestru din acest an cota de piaţă a Samsung pe plan global a urcat la 23%, în urma lansării şi a preţului mai scăzut ca de obicei ale dispozitivelor sale premium, apreciază analiştii de la Counterpoint Research. Modelul S21 este mai ieftin cu 200 de dolari decât S20. În primele trei luni din 2019, cota de piaţă a Samsung pe plan global s-a situat la 20%, iar în trimestrul patru din 2020 la 16%, când rivala Apple Inc a lansat iPhone 12.

Profitul operaţional la divizia de telefonie mobilă ar urma să urce în primul trimestru din acest an la aproximativ 4.500 miliarde woni, iar la divizia de televizoare şi electrocasnice se aşteaptă la dublarea câştigurilor, la aproximativ 1.000 miliarde woni.

În schimb, la divizia de semiconductori, profitul ar urma să scadă la 3.600 miliarde woni. Divizia a fost afectată de costurile legate de lansarea de noi produse la fabrica din Texas şi de închiderea producţiei la acea unitate, după furtuna de zăpadă din februarie.

Analiştii se aşteaptă la pierderi de 300 - 400 miliarde woni în urma opririi temporare a producţiei la uzina din Texas.

La Bursa de la Seul, titlurile Samsung au urcat luni cu 0,71%, la 85.400 woni.

Samsung este cel mai mare mare producător din lume de chipuri de memorie şi de telefoane mobile inteligente.