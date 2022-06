Sancțiunile Germaniei împotriva Rusiei, efect de bumerang: notă de plată colosală pentru cetățenii germani

Sancţiunile Rusiei împotriva Gazprom Germania şi a filialelor acesteia i-ar putea costa pe contribuabilii germani şi pe utilizatorii de gaze 5 miliarde de euro pe an în plus pentru a plăti gazele cumpărate din alte surse, a relatat săptămânalul Welt am Sonntag, citând reprezentanţi ai industriei, transmite Reuters.

În luna mai, Rusia a decis să nu mai aprovizioneze cu gaze Gazprom Germania, care a fost filiala germană a Gazprom, după ce Berlinul a pus compania sub conducerea fiduciară din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, informează News.ro.

De atunci, autoritatea de reglementare a energiei Bundesnetzagentur, în calitate de mandatar, a fost nevoită să cumpere gaze de pe piaţă, pentru a respecta contractele de furnizare convenite cu companiile municipale de utilităţi şi cu furnizorii regionali.

Ministerul Economiei estimează că sunt necesari încă 10 milioane de metri cubi pe zi, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului, confirmând o cantitate menţionată de ziar.

"Cantităţile sunt achiziţionate de pe piaţă şi la preţuri de piaţă. Nu se pot oferi informaţii despre sumele exacte din cauza confidenţialităţii comerciale", a spus purtătorul de cuvânt, într-un răspuns trimis prin e-mail.

Potrivit Welt am Sonntag, costul actual va fi de aproximativ 3,5 miliarde de euro pe an şi că alte costuri ar putea apărea din umplerea instalaţiei de stocare a gazelor naturale Rehden, cerută miercuri de ministrul Economiei, Robert Habeck.

Costurile suplimentare vor fi transferate furnizorilor de energie şi clienţilor finali sub forma unei taxe pe gaze, din octombrie. Purtătorul de cuvânt al ministerului a spus că aprovizionarea nu este în pericol.