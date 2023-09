Santos FC face primul pas pentru construirea unui nou stadion

Clubul brazilian de fotbal Santos FC a semnat un memorandum cu compania de inginerie civilă WTorre pentru construcţia unui stadion nou în locul vechii arene Vila Belmiro, transmite EFE.

''Acordul este încă o etapă în procesul acestei alianţe, care permite demararea regularizării proiectului şi strângerea de resurse pentru lucrări'', a precizat Santos pe platforma X, conform Agerpres.

Odată cu semnarea acordului, pentru care nu au fost dezvăluite cifre, ''începe faza de aprobare din partea organismelor publice'' precum şi ''vânzarea prealabilă de beneficii şi sponsorizări'' pentru finalizarea proiectului.

Potrivit directorilor lui Santos, proiectul are o prognoză de execuţie a lucrărilor între douăzeci şi patru şi treizeci de luni, de la începerea lucrărilor, însă nu s-a stabilit o dată clară.WTorre, care a construit şi stadionul lui Palmeiras, Allianz Parque, va avea drepturi la arenă într-o concesiune programată pe treizeci de ani, dar clubul este proprietarul de drept al terenului şi al stadionului şi are prioritate pentru folosirea acestuia.Actualul stadion al lui Santos are o capacitate de 20.000 de spectatori, iar cel nou ar urma să aibă o capacitate de 30.108 locuri, dar facilităţi mai moderne şi o arenă polivalentă pentru alte tipuri de evenimente, precum concerte.