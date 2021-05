Sărbătoarea hramului catedralei a început cu zilele Credinţei şi Culturii la Caransebeș

Hramul Catedralei din Caransebeş a reprezentat începutul manifestărilor culturale şi religioase organizate de eparhie sub denumirea „Zilele credinţei şi culturii”. La slujba din Duminica Tomii au participat zece ierarhi români.

Liturghia a fost prezidată de Mitropolitul Ioan al Banatului.

„Chiar dacă temelia catedralei a fost pusă cu câțiva ani în urmă toți care au fost astăzi aici sunt ziditorii catedralei vii din Caransebeș. Cuvânt de mulțumire pentru Preasfințitul Lucian pentru că a cuprins aproape toate provinciile românești, de la Mare până aici unde soarele seara îngenunchează la granița de vest a României și sfințește ziua”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan.

„Adevărul Învierii, culmea adevărurilor de credinţă

Omila de la Sfânta Liturghie a fost rostită de Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului. Ierarhul a vorbit despre credinţa în Învierea Mântuitorului Iisus Hristos.

Înaltpreasfinţia Sa a subliniat că „îndoiala este un păcat atât de greu că cine se îndoiește este un om împărțit”.

„Bine este ca omul să creadă, dar cu hotărâre și nu cu jumătate de inimă, ci să fie cu toată viața alipit de Dumnezeu. Toți cei care nu vor să vină să-l vadă pe Domnul în fiecare duminică și sărbătoare sunt îndoielnici, nu sunt preocupați de Hristos care este viața noastră și care ne-a răscumpărat pe noi”.

Arhiepiscopul Tomisiului a precizat că „adevărul Învierii reprezintă culmea adevărurilor de credinţă”.

„Pentru că orice care crede că Iisus S-a întrupat, S-a schimbat la Față, că a trăit cu oamenii, a pătimit și a murit, dacă nu crede deplin în Învierea Domnului, este departe de adevărul suprem care trebuie să stăpânească mintea, inima și toată viața noastră”, a spus Arhiepiscopul Teodosie.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de cvintetul Anatoly al Filarmonicii din Brașov.

„Cu mult drag și cu mult dor am organizat în acest an în Episcopia Caransebeșului «Zilele Credinței și Culturii», pentru că anul trecut nu am reușit să organizăm datorită pandemiei. Am început acest șir al manifestărilor spiritual-culturale cu hramul Catedralei noastre Episcopale, o catedrală mult visată de înaintașii noștri. Am fost astăzi într-un sobor de 10 arhierei, preoți și diaconi, dar și mulți credincioși, autorități, ctitori, închinători și binefăcători ai catedralei noastre”, a afirmat Preasfințitul Lucian.

Album aniversar

După Sfânta Liturghie a fost lansat albumul aniversar „Catedrala Episcopală din Caransebeș – mărturia unui vis împlinit”.

Volumul a fost prezentat de arhim. Casian Rușeț, consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului.

„Construcția în sine și utilitatea Catedralei Episcopale din Caransebeș confirmă faptul că acest edificiu este cel mai important edificiu de utilitate publică ce s-a construit în județul Caraș-Severin în ultimii 30 de ani. Fotografiile din acest album confirmă faptul că nu este doar un edificiu din zid, ci este în permanent împodobit de oameni”, a spus părintele consilier Casian.

După slujbă, în faţa lăcaşului de cult a fost prezentat un moment artistic de promovare a folclorului tradițional bănățean.

Catedrala

Prima dorinţă de a contrui la Caransebeş o catedrală episcopală a aparţinut Patriarhului Miron Cristea.

Piatra de temelie a fost aşezată, după mulți ani, în data de 27 octombrie 1996. Catedrala a fost sfinţită în data de 12 septembrie 2010, conform basilica.ro.

https://www.youtube.com/watch?v=T2wjE6OMjmQ