Sărbătoarea Mărțișorului - ICR organizează evenimente la institutele din străinătate

Sărbătoarea Mărţişorului va fi marcată în reţeaua reprezentanţelor Institutului Cultural Român din străinătate prin organizarea unor ateliere pentru copii, difuzarea unor filme documentare, prin prelegeri susţinute de specialişti etnologi, sociologi, antropologi, printr-o serie de "cărţi poştale digitale" semnate de personalităţi ale culturii române, benzi desenate sau prezentarea unei colecţii de mărţişoare realizate din porţelan şi ceramică.

Reprezentanţele ICR de la Bruxelles, Istanbul, Lisabona, Londra, New York, Paris, Praga, Roma, Stockholm, Tel Aviv, Varşovia şi Veneţia vor promova în mediul online tradiţia Mărţişorului.

"Unul dintre cei mai cunoscuţi vestitori ai primăverii - Mărţişorul - sugerează renaştere, puritate şi dragoste, iar efortul depus în confecţionarea lui îl înnobilează şi îi conferă sens. Tradiţia Mărţişorului a fost inclusă pe Lista patrimoniului imaterial al umanităţii (UNESCO) în anul 2017, cu titlul "Practici culturale asociate zilei de 1 Martie", într-un dosar comun cu Republica Moldova, Bulgaria şi Macedonia de Nord", precizează ICR, într-un comunicat transmis sâmbătă AGERPRES.*** ICR ParisCreatorul de benzi desenate Mircea Arapu va realiza, special pentru ICR Paris, portrete ale cunoscutelor sale personaje - Pif, Hercule, Placid, Muzo, fantoma Arthur - care aduc mesajul Mărţişorului purtând şnurul roşu-alb. Desenatorul român a readus la viaţă celebrul personaj de bandă desenată Pif pentru ziarul francez L'Humanite. Proiectul ICR Paris vine în contextul în care revista Pif reapare în Franţa din luna ianuarie a acestui an, fiind salutată de presa franceză. Pif, Hercule, Placid, Muzo, fantoma Arthur, personaje mitice recreate de Arapu de-a lungul îndelungatei sale activităţi ca desenator de benzi desenate în Franţa, se vor întâlni într-un desen realizat în exclusivitate pentru publicul ICR Paris, prezentat pe canalele de comunicare la 1 martie.*** Accademia di Romania in Roma"Cuvinte alese şi oferite în dar de personalităţi ale culturii române", eveniment online realizat cu ocazia sărbătoririi zilei de Mărţişor şi dedicat publicului din Italia, constă în realizarea şi publicarea, pe canalele de comunicare ale Accademia di Romania, a unei colecţii de 30 de "cărţi poştale digitale" semnate de personalităţi ale culturii române.În perioada 1 - 8 martie, cele 30 de personalităţi vor oferi publicului, în loc de obiecte cu şnur alb şi roşu, cuvinte care să aducă speranţă, energie primăvăratică şi bucurie.Printre cei care au acceptat invitaţia Accademia di Romania se numără Gabriel Bebeşelea (dirijor), Ana Blandiana (poetă), Gigi Căciuleanu (coregraf şi dansator), Mircea Cărtărescu (scriitor), Chris Simion-Mercurian (scriitoare, regizor de teatru), Comunitatea La Blouse Roumaine, Ruxandra Donose (mezzosoprană), Maia Morgenstern (actriţă), Matei Vişniec (poet şi dramaturg).Albumul #cuvântdemărţişor va deveni un jurnal virtual, publicat pe pagina de Facebook a reprezentanţei şi pe site.Al doilea proiect propus de Accademia di Romania pentru a marca Ziua Mărţişorului constă în prezentarea unui film, realizat în parteneriat cu Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucureşti, dedicat obiceiurilor culturale practicate cu ocazia sosirii primăverii şi celebrării Mărţişorului în diferite ţări care au în comun această sărbătoare. Materialul video va fi prezentat luni, pe pagina de Facebook a Accademia di Romania in Roma.*** ICR BruxellesUn atelier de creaţie realizat cu participarea unui grup de copii din cadrul comunităţii româneşti din Belgia este propunerea ICR Bruxelles de Ziua Mărţişorului. Evenimentul va avea loc luni, în parteneriat cu secţia Lingvistică română de la Şcoala Europeană nr. 4 Bruxelles (EEB4). Workshop-ul are o componentă educativă şi urmăreşte păstrarea vie a tradiţiei româneşti/ balcanice a Mărţişorului, precum şi cunoaşterea şi cultivarea unor tehnici specifice de realizare a acestor obiecte-simbol.*** ICR Istanbul şi ICR PragaAcademicianul Sabina Ispas, director al Institutului de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu" al Academiei Române, va susţine o prezentare video cu tema "Mărţişor - tradiţie şi simbol", distribuită pe paginile de Facebook ale reprezentanţelor ICR Istanbul (cu traducere în limba turcă) şi ICR Praga. Vor fi aduse în discuţie semnificaţiile purtării mărţişorului pe întreaga durată a lunii martie, acest fascinant element identitar al culturii tradiţionale celebrând primăvara.*** ICR LisabonaMărţişorul este celebrat anul acesta, în format online, de ICR Lisabona şi Ambasada României în Republica Portugheză, printr-un material video realizat de echipa reprezentanţei de la Lisabona, distribuit luni pe platformele de socializare ale celor două instituţii. Vor fi prezentate obiceiuri şi datini româneşti de 1 martie, semnificaţia Mărţişorului, precum şi imagini cu tradiţionalul program de ateliere de creaţie, derulat de ambasadă şi ICR Lisabona în anii anteriori, împreună cu profesorii şi elevii cursului de limbă cultură şi civilizaţie românească din Portugalia. Materialul video se va încheia cu o expoziţie virtuală care va cuprinde unele dintre cele mai reuşite mărţişoare realizate în anii trecuţi de micii participanţi.*** ICR LondraUn film în limba engleză despre tradiţia Mărţişorului, realizat de Ministerul Afacerilor Externe, precum şi filmul "Practici culturale asociate zilei de 1 martie în Bulgaria, Republica Macedonia de Nord, Republica Moldova şi România", produs de UNESCO, vor fi prezentate publicului britanic de reprezentanţa ICR Londra, luni, pe pagina de Facebook.*** ICR New YorkPovestea Mărţişorului - un simbol important al dragostei, purităţii şi înnoirii, inclus în patrimoniul UNESCO - şi a sărbătorilor asociate venirii primăverii în România şi Statele Unite vor fi prezentate luni publicului american, într-un nou episod al seriei "Geografiile tradiţiei", recent lansată pe pagina de Facebook a reprezentanţei ICR New York. "Geografiile tradiţiei" este un proiect de promovare a culturii tradiţionale româneşti, care pune în valoare sărbătorile naţionale, în oglindă cu sărbătorile tradiţionale americane, şi este desfăşurat în parteneriat cu Muzeul Naţional al Ţăranului Român şi muzeele de etnografie din Cluj, Sibiu şi Timişoara.*** ICR StockholmUn documentar subtitrat în limba suedeză despre tradiţiile legate de mărţişor din România va fi difuzat de ICR Stockholm, luni, pe canalele de comunicare. Cercetătorul etnograf Doina Işfănoni şi meşterul popular Luminiţa Voica vor vorbi despre tradiţiile de mărţişor, iar materialul video va ilustra confecţionarea mărţişoarelor, precum şi prezentarea obiceiurilor cu care românii întâmpină primăvara. Proiectul este realizat în parteneriat cu Ambasada României în Regatul Suediei şi cu Institutul de Etnografie şi Folclor "C. Brăiloiu".*** ICR Tel AvivEdiţia din 1 martie a "Cafenelei Româneşti", derulată de ICR Tel Aviv pe canalele de comunicare, va fi dedicată Mărţişorului. Formatul evenimentului "Cafenea de Mărţişor - celebrarea primăverii în tradiţia românească şi în cea iudaică", desfăşurat în limba română, cu traducere simultană în ebraică, va fi o clasă virtuală, pe platforma Zoom, proiect distribuit şi pe Facebook. La discuţie vor participa Doina Işfănoni, cercetător etnolog la Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucureşti, care, pornind de la semnificaţia Mărţişorului, va prezenta obiceiurile româneşti specifice schimbării anotimpurilor, alături de Gilbert Şaim, custode al Templului Coral din Bucureşti, a cărui intervenţie va avea în vedere posibilele obiceiuri corespondente din simbolistica iudaică.*** ICR VarşoviaUn material narativ despre simbolistica Mărţişorului va fi postat, începând cu 1 martie, pe canalele de comunicare ale ICR Varşovia. Pornind de la un text mai amplu, semnat de etnologul Irina Nicolau şi pus la dispoziţie de Muzeul Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti, reprezentanţa ICR din Polonia a creat o poveste în limba polonă, în baza căreia Szymon Góralczyk, un excelent animator al culturii din Varşovia, a pregătit "Povestea Mărţişorului" - disponibilă pe canalul YouTube al ICR Varşovia. Este vorba despre un material video în care Szymon reînvie pentru publicul polonez întâmplări şi personaje dintr-un început de an legendar, care debuta, conform tradiţiei, la 1 martie.*** IRCCU VeneţiaCu ocazia Mărţişorului, IRCCU Veneţia va prelua postările legate de această sărbătoare de pe paginile unor muzee din România şi le va difuza pe reţelele de socializare din Italia, cu traducere în limba italiană.