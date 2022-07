Sărbătorile zilei de 13 iulie

Ortodoxe

Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Cuv. Sara



Greco-catolice

Sf. Arh. Gavril; Sf. cuv. Ştefan Savaitul



Romano-catolice

Ss. Henric, împ.; Eugen, ep.





Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil se sărbătoreşte în calendarul creştin ortodox de două ori într-un an. Prima prăznuire are loc pe 26 martie, a doua zi după Buna Vestire, iar cea de-a doua, în 13 iulie.



Sunt pomenite astăzi arătările cele minunate ale Sfântului Arhanghel Gavriil, care au fost făcute prin dumnezeiască poruncă, atât din Vechiul Testament cât şi din Noul Testament.



Arhanghelul Gavriil este una dintre căpeteniile îngerilor vestitori ai voii lui Dumnezeu. După mărturiile Sfintei Scripturi şi ale Sfintei Tradiţii, Arhanghelul Gavriil a fost cel care l-a învăţat pe Moise, în pustiul Egiptului, să scrie prima carte a Vechiului Testament, Facerea (Geneza).



Sfântul Arhanghel Gavriil a tâlcuit Prorocului Daniil vedeniile cele minunate, referitoare la ceea ce se va întâmpla în vremurile din urmă. I-a mai spus despre eliberarea poporului lui Dumnezeu din robia Babilonului şi despre vremea venirii celei dintâi a lui Hristos în lume, prin întruparea din Preacurata Fecioară.



Gavriil s-a arătat şi Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, care se tânguia între pomii din grădină pentru că nu se învrednicise de naşterea de prunci, rugându-se cu lacrimi lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Gavriil i-a spus că va naşte pe fiica cea aleasă pentru a fi Maica Mântuitorului, care avea să vină spre izbăvirea neamului omenesc.



Arhanghelul Gavriil i-a vestit Sfântului Proroc Zaharia că Elisabeta va naşte pe Înaintemergătorul Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul.



Mai presus decât toate, Arhanghelul Gavriil a binevestit Sfintei Fecioare Maria zămislirea Fiului lui Dumnezeu, prin umbrirea şi lucrarea Sfântului Duh.



"Când S-a născut Domnul nostru Iisus Hristos în Betleem, Gavriil, acest înger al Domnului, s-a arătat noaptea păstorilor care păzeau turmele împrejurul Betleemului, şi le-a zis: Vă binevestesc o bucurie mare, căci astăzi s-a născut Mântuitorul lumii! Apoi îndată au cântat cu mulţimea oştilor cereşti: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace; între oameni, bunăvoire! Despre acest înger se mai povesteşte că s-a arătat Mântuitorului Hristos, mai înainte de patima Lui cea de bună voie, pe când se ruga în grădină. Numele acesta de Gavriil se tâlcuieşte puterea lui Dumnezeu; de aceea şi Gavriil, arătându-i-se Domnului nostru Iisus Hristos, Îl întărea, ca cel ce are pe lângă alte slujiri ale sale şi aceasta: a întări pe cei ce sunt în nevoinţe.



Deci şi Domnul nostru, fiind în nevoinţe şi rugându-se mai fierbinte, avea trebuinţă de întărire. Acest înger s-a arătat femeilor mironosiţe şezând pe piatra mormântului şi spunându-le despre Învierea cea din mormânt a lui Hristos; pentru că cel ce a fost binevestitor al zămislirii şi al Naşterii Domnului, tot acela s-a arătat şi vestitor al Învierii Lui. Acesta, arătându-se şi Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pe când se ruga în Muntele Eleonului, i-a spus despre apropierea cinstitei ei adormiri şi de mutarea ei de la cele pământeşti la cele cereşti; şi, ca încredinţare, i-a dat ei o stâlpare purtătoare de lumină" (Vieţile Sfinţilor).



Reprezentat în iconografia Bisericii Ortodoxe ca având în mâini floarea de crin, Sfântul Arhanghel Gavriil este sărbătorit şi la 8 noiembrie, împreună cu Sfântul Arhanghel Mihail.