Sărbătorile zilei de 24 ianuarie

Ortodoxe

Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Petersburg (Tedeum)

Duminica a 31 după Rusalii



Greco-catolice

Duminica 31 dR. Sf. cuv. Xenia; Sf. ep. Francisc de Sales



Romano-catolice

Duminica a 3-a de peste an

Sf. Francisc de Sales, ep. înv.





Sfânta Cuvioasă Xenia, pomenită de Biserica Ortodoxă în 24 ianuarie, s-a născut la Roma, într-o familie nobilă, tatăl său era senator.



Sfânta Xenia (Eusebia - numele de botez) a fost crescută în spirit evanghelic de părinţii săi, care erau creştini drept-credincioşi. Logodită fiind de aceştia, a ales să părăsească casa părintească, să-şi închine viaţa lui Hristos.



Împreună cu două slujnice s-a urcat pe o corabie cu care a ajuns în Alexandria şi apoi de aici într-o insulă. De aici au plecat împreună în cetatea Milasa.



Cuvioasa Xenia (străina - în limba greacă), odată ajunsă în aceea cetate necunoscută, a construit cu banii pe care îi luase cu ea o bisericuţă şi câteva chilii, întemeind o mănăstire. În această mănăstire a trăit până la sfârşitul vieţii, făcându-se exemplu de vieţuire creştină.



* Sfânta Xenia din Petersburg (Xenia Grigorievna) s-a născut în jurul anului 1730 într-o familie bună. A fost căsătorită şi a trăit alături de soţul său, până la moartea acestuia, care s-a întâmplat la câţiva ani după căsătorie.



După moartea soţului său, tânăra Xenia a ales să-şi înstrăineze toate bunurile. A dispărut subit din Petersburg vreme de opt ani şi se spune că în aceşti ani a trăit la o sihăstrie, într-o obşte de sfinte nevoitoare, învăţând despre rugăciune şi viaţa duhovnicească de la un stareţ.



S-a întors apoi la Petersburg, spre a-şi începe lungul pelerinaj spre împărăţia cerurilor, umblând pe străzile din partea săracă a oraşului, cartierul Storona, şi dormind pe câmp, sub cerul liber. Se îmbrăca într-una dintre vechile uniforme ale soţului ei, şi de atunci înainte şi-a luat numele lui, Andrei Teodorovici, refuzând să mai răspundă la numele de Xenia.



Alegând să fie nebună întru Hristos, Sfânta Xenia a început una dintre cele mai grele nevoinţe duhovniceşti, destinată doar celor înaintaţi duhovniceşte şi care au o chemare aparte.



Pentru viaţa ei smerită şi rugăciunea neîncetată, Dumnezeu i-a dăruit Sfintei Xenia daruri duhovniceşti deosebite, precum cel al cunoaşterii în duh şi al facerii de minuni.



Sfânta Xenia a trecut la cele veşnice la vârsta de 71 de ani.



Cunoscută mai ales sub numele de "Sfânta Xenia, cea nebună pentru Hristos", aceasta cuvioasă este cinstită în toată lumea creştină. Mormântul său din cimitirul Smolensk, deasupra căruia a fost ridicat un paraclis, este loc de pelerinaj permanent. (surse: vol. "Vieţile Sfinţilor"; https://www.crestinortodox.ro)