Sarmiza Andronic, analist politic: PLUS a preluat USR-ul. Cioloș își impune oamenii și agenda pas cu pas în guvernare și în alianța cu oamenii lui Barna

Analistul politic Sarmiza Andronic e de părere că omul forte al actualei guvernări este europarlamentarul Dacian Cioloș, președintele PLUS. Ea a arătat că cele mai influente poziții sunt ocupate de oamenii din PLUS, iar cele care au revenit USR sunt ocupate tot de oameni pro-Cioloș.

"Astazi, PLUS conduce Romania. Este mai puternic decat USR si PNL. Sigur, adevarata valoare a ministrilor acestui partid se vede de cand si-au preluat portofoliile. Dar, desi controversati, indiferent de cate gafe fac, indiferent ca isi contrazic sau nu partenerii, indiferent de cat de mult ne costa pe noi incompetenta lor, ei raman neclintiti pe scaune. Amintesc doar trei persoane care sunt PLUS in acest moment: Anca Dragu - al doilea om in stat, presedintele Senatului, Alin Stoica, prefectul Bucurestiului si Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii. Ei nu sunt USR-PLUS, ei sunt PLUS si atat. Bine, si ministrii USR sunt oamenii lui Dacian Ciolos, iar in interiorul USR acest lucru e cunoscut. Asadar, avem un partid conducator, de neclintit, de neatins - PLUS si o persoana mai puternica si mai influenta decat presedintii celor foua partide (USR si PNL) - Dacian Ciolos.", a spus Sarmiza Andronic la Realitatea Plus.