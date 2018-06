Satu-Mare vrea să intre în Cartea Recordurilor cu cel mai mare panou-mozaic realizat din dopuri de plastic, din lume

Întreaga comunitate din Satu Mare s-a implicat în proiectul Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) privind realizarea celui mai lung panou-mozaic din lume, din capace de PET-uri, potrivit directorului instituţiei, Elisabeta Bekessy, tentativa de Cartea Recordurilor urmând a fi validată sâmbătă, pe stadionul Daniel Prodan din municipiul reşedinţă de judeţ, informează Agerpres.

Intitulat "Milioane de capace, milioane de zâmbete", proiectul a demarat la sfârşitul anului trecut, cu implicarea a 92 unităţi de învăţământ, şi a presupus colectarea de către elevi a unor capace de PET-uri, din care s-au asamblat, pe panouri, scene din poveşti populare."În urma raportărilor celor 92 de instituţii de învăţământ, începând cu luna decembrie şi până în prezent, s-au colectat un număr de 2.035.298 de capace, care înseamnă 4,18 tone. Fiecare grădiniţă, începând de la lansarea programului, care a avut loc cu ocazia Zilei Mondiale a Voluntariatului, pe 5 decembrie 2017, în urma înscrierii la acest program, a ales o imagine dintr-o poveste populară, anul 2018 fiind Anul European al Patrimoniului Cultural. Cu acea imagine au realizat un panou de dimensiunea 2,5 metri pe 1,25 metri, adică o suprafaţă de 3,125 metri pătraţi, pe care au montat capacele", a declarat marţi, pentru AGERPRES, directorul APM Satu Mare, Elisabeta Bekessy.Potrivit acesteia, asamblarea panourilor va duce la realizarea unui mozaic care urmează să intre în Cartea Recordurilor."Sunt, în total, 46 de astfel de panouri. Asta înseamnă că, în urma acestei iniţiative, vom realiza un panou uriaş, mozaic, în lungime de 120 de metri, lucru care va fi constatat în data de 9 iunie, cu ocazia evaluării, ce va avea loc pe stadionul Daniel Prodan din Satu Mare, unde colegii de la Institutul de metrologie, cu un instrument omologat, vor măsura efectiv lungimea. Noi ne-am înscris în Cartea Recordurilor la categoria "cel mai lung panou mozaic realizat din capace". Numărul de capace nu era o condiţie, ci lungimea panourilor", a precizat Elisabeta Bekessy.Directorul APM Satu Mare a subliniat faptul că proiectul a fost, în primul rând, unul de mobilizare a comunităţii în acţiunea de colectare selectivă a deşeurilor."Noi această această acţiune am organizat-o în contextul cerinţelor Uniunii Europene privind gestiunea deşeurilor, ca până în 2020 să realizăm ţinta de reciclare de 50% şi atunci am zis să demarăm un program prin care să mobilizăm întreaga comunitate sătmăreană. Atunci am venit eu cu această idee, pentru că educaţia copil-părinte este eficientă, ca prin şcolari şi preşcolari să "educăm" adulţii. Trebuie să vă spun că în momentul în care am lansat programul, au venit adulţii să ne spună că trebuie să ducă acasă capacele, pentru că vor copiii să le ducă la grădiniţă. (...) Automat părintele îşi schimbă mentalitatea. Cam aşa s-a întâmplat şi cu acest program pentru că în cele şase luni de zile toată comunitatea sătmăreană a colectat flacoane şi capace. Am ales această categorie pentru că din toate categoriile de deşeuri, cantitatea cea mai mare care se generează şi ajunge pe cursuri de apă şi în păduri este plasticul. Şi anul acesta deviza Zilei Mondiale a Mediului este 'Combate poluarea cu plastic'", a adăugat Elisabeta Bekessy.Evenimentul este organizat în contextul Zilei Mondiale a Mediului, marcată anual în 5 iunie, şi a Centenarului Marii Uniri, respectiv Anului European al Patrimoniului Cultural.Panourile din capace de PET vor fi tema unei expoziţii ce va avea loc la Casa Meşteşugarilor din Satu Mare, monument de arhitectură recent reabilitat.