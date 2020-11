Sătul să aștepte după DSP, un gălățean bolnav de Covid-19 și-a făcut propria anchetă epidemiologică

Un gălățean bolnav de Covid 19, și-a făcut propria anchetă epidemiologică. Didel Bădărău susține că ideea i-a venit după ce a așteptat zile în șir telefonul de la Direcția de Sănătate Publică. Bădărău a fost sunat după ce a ieșit din perioada de izolare.

Didel Bădărău a povestit pe Facebook că a încercat să respecte procedura stabilită de autorități în cazul persoanelor infectate cu virusul SARS CoV-2. El a sunat la Direcția de Sănătate Publică Galați pentru a informa autoritățile că s-a infectat, conform unui test făcut la o unitate medicală, potrivit mediafax.ro.

După mai multe încercări nereușite un operator i-a răspuns și l-a informat că va fi sunat pentru realizarea anchetei epidemiologice. Acest lucru nu s-a întâmplat în perioada celor 14 zile de izolare la domiciliu așa că gălățeanul a decis să-și facă propria anchetă pentru a-i informa pe cei cu care a intrat în contact că s-a infectat.

Bădărău a fost sunat de DSP după ce a ieșit din autoizolare, așa că l-a informat că și-a făcut propria anchetă epidemiologică.

„În sfârșit, după ce trece perioada de autoizolare, sună și cei de la DSP:

- Bună ziua! De la DSP sunt.

- Bună ziua! Ce mai doriți acum, că oricum a trecut atâta timp, puteți să mă treceți la vindecați.

- De fapt am sunat pentru ancheta epidemiologică.

- Mulțumesc, mi-am făcut-o singur.

- Cum așa?

- Uite așa, că pe baza voastră...

- Puteți să detaliați?

- Desigur. Când am aflat că sunt pozitiv, am făcut o poză după rezultat și am trimis-o imediat celor cu care am intrat în contact. Le-am recomandat să aibă grijă pentru că așa cum am luat eu virusul, de nu știu unde, deși m-am protejat, tot așa e posibil să îl fi luat și ei. Le-am recomandat să meargă să solicite testarea sau să și-o facă, dacă au bani, dacă nu să stea acasă să nu infecteze pe alții”, a povestit Didel Bădărău pe Facebook.

În plus, față de anchetă, el a tras câteva concluzii care au fost comunicate reprezentantului DSP. La finalul discuției, gălățeanul cu inițiativă a fost felicitat și i s-a urat sănătate.

„Am continuat să trag și concluzii, așa că am transmis celor de la DSP următoarele:

- În cazul funcționarilor publici, cu care am intrat în contact, acestora li s-a spus că nu e cazul să se testeze, întrucât s-au numărat niște zile, s-au calculat niște distanțe, respectiv dacă s-au apropiat de mine sub 1,5 metri și dacă au stat în preajma mea mai mult de 15 minute... Au fost trimiși la muncă fără nicio testare.

În cazul celorlalți, care nu aveau cui să se plângă și care nu aveau nici bani de testare, le-am spus să fie atenți, să rămână acasă, să se trateze ca și mine..

Mai aveam ceva de spus, dar funcționarul DSP mi-a comunicat că e foarte bine cum am procedat, mi-a dorit sănătate, după care a afirmat că trebuie să închidă pentru că mai are și alte anchete epidemiologice de făcut...”, a mai dezvăluit Bădărău.

Concluzia întâmplării îi aparține tot lui Didel Bădărău. „Credeți că e o glumă? Să nu vă gândiți la asta! E purul adevăr, așa că dacă s-a pricopsit vreunul cu nenorocitul de Covid, să nu stea pe baza DSP. Vă doresc toate cele bune cu sănătate maximă!”