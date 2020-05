Save the date - 29 mai, concert online trupa Take That

Cantaretul si compozitorul britanic, Robbie Williams, a anuntat ca se va reuni cu fosta lui trupa, Take That, intr-un concert sustinut in mediul online in scopuri caritabile pentru organizatiile afectate de Pandemia de Coronavirus. Acesta va fi sustinut in data de 29 mai, la orele 19:00 GMT si va putea fi urmarit pe Youtube si Facebook Live.

Popularul artist va canta din nou alaturi de fostii sai colegi de trupa si spera sa stranga fonduri pentru organizatia de terapii creative, Nordoff Robbins si pentru Crew Nation, care sustine echipele ce monteaza instalatiile de concerte.

Faimosul cantaret Robbie Williams s-a despartit de Take That pentru a incepe o cariera solo in anul 1995. La anuntarea concertului din 29 mai pe mediile internationale, componentii trupei s-au aratat foarte incantati de reuniunea cu fostul lor coleg, alaturi de care au cantat unele dintre cele mai mari hituri ale lor. "Este extraordinar sa ne putem reuni cu Robbie si suntem incantati sa participam la acest concert unic pe care lumea intreaga il va putea urmari din casele lor", au spus membrii trupei Take That. Robbie Williams a declarat, la randul sau, ca asteapta cu drag sa cante impreună cu fostii sai colegi: "Este mereu o placere", a spus el.

--

Speranta Anghel