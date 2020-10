Scade prețul chiriei în București: Harta pe cartiere

Prețurile medii ale chiriilor în București au început să crească începând cu a doua jumătate a anului 2015 și au continuat în pantă ascendentă până în 2020. Pandemia a lovit însă în cererea de închiriere, fapt care a provocat o scădere graduală a prețurilor în a doua jumătate a anului 2020, mai ales pe unele segmente, potrivit unei analize a Titirez.ro.

Garsoniere. În ceea ce privește garsonierele, la nivelul întregii Capitale prețul mediu al chiriilor a scazut cu circa 10% în 2020 față de 2019. În perioada iunie - august, chiria medie pentru Garsoniere București este de 260 euro, fata de media de 280 de euro a anului precedent

Apartamente 2 camere. Preturile apartamentelor de 2 camere au scazut similar cu zona de garsoniere, scaderile din ultima perioada fiind de aproximativ 10% fata de aceeasi perioada a anului precedent (de la o chirie medie de 410 euro la o chirie medie de 380 de euro in prezent)

Apartamente 3 camere. Prețul mediu al unui apartament cu 3 camere în București este de aproximativ 800 Euro, înregistrând o scadere de aproximativ 5% fata de aceeasi perioada a anului precedent, dar si fata de trimestrul precedent.

Apartamente 4 camere +. Pretul mediu al unui apartament de 4 camere in Bucuresti este tot de aproximativ 800 de euro - in scadere de aproximativ 5% fata de aceeasi perioada a anului precedent (40-50 de euro in medie).

Case/Vile. Pretul mediu al vilelor in ultima perioada a scazut cu peste 10% fata de aceeasi perioada anului precedent. Daca pe zona rezidentiala pretul vilelor a crescut, in schimb segmentul office a scazut puternic. O buna parte dintre vilele din oras sunt destinate birourilor, prin urmare preturile medii au fost afectate de perioada pandemiei si de Work from Home.

Evoluția chiriilor pe zone

Prețul mediu al unei garsoniere în zonele Aviației și Băneasa este de 345 Euro, iar al apartamentelor cu 2 camere este de 581 Euro. În ceea ce privește apartamentele cu 3 camere, chiria medie este de 826 Euro. Apartamentele cu 4 sau mai multe camere au valoarea medie a chiriei de 1.200 Euro, în timp ce casele și vilele se situează în jurul valorii de 1.500 Euro.

Ca variație, se remarca o scadere a pretului mediu de inchiriere al garsonierelor pe zona de nord din ultima perioada, atat fata de aceeasi perioada a anului trecut (- 10%), cat si fata de trimestrul precedent (-7%). Apartamentele de 2 camere din zona de nord raman la un nivel similar in acest trimestru fata de perioada aprilie - iunie, scaderea din luna iulie fiind compensata de o crestere in luna august. Fata de anul precedent, insa, preturile medii de inchiriere sunt mai mici cu 10%. In cazul apartamentelor de 3 camere din nordul Capitalei, chiria medie din acest trimestru este in crestere usoara fata de trimestrul precedent, mentinandu-se diferenta de 10% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Apartamentele de 4 camere si vilele isi continua trendul de crestere atat fata de trimestrul precedent, cat si fata de aceeasi perioada din 2019.

Zonele Floreasca și Dorobanți , cunoscute drept cartiere exclusiviste ale Capitalei, au cunoscut un traseu similar în ceea ce priveşte preţurile de închiriere, cu o excepţie marcantă: vilele şi apartamentele mari au avut preţuri de promovare mai mici la închiriere faţă de perioada precedentă. Valoarea medie a chiriei unei garsoniere din Floreasca și Dorobanți se învârte in prezent în jurul sumei de 302 Euro (scadere usoara fata de aceeasi perioada a anului trecut si constanta fata de trimestrul precedent), în timp ce chiria pentru 2 camere ajunge la 429 Euro (scadere de 2% fata de aceeasi perioada din 2019, scadere de 6% fata de maximul atins in martie). Chiria medie pentru 3 camere este de 835 Euro, in crestere cu peste 8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, insa in scadere cu aproape 25% fata de maximul atins in martie, Apartamentele de 4 camere din Floreasca au avut in vara o chirie medie 1700 Euro - constanta fata de trimestrul precedent si in scadere cu 20% fata de varful atins in februarie.

Vilele din zona au avut o scadere in continuare, pretul mediu de 1400 de euro fiind mai mic decat cel din trimestrul precedent, respectiv de anul trecut. Un pattern similar poate fi observat şi în centrul Capitalei, în ceea ce priveşte vilele, si apartamentele 3 si 4 camere. Astfel, în zona Unirii , apartamentele de 3 si 4+ camere au suferit cresteri de preţ, explicaţia fiind legata de o usoara revenire a inchirierii pentru birouri. Valoarea medie a unei garsoniere din zonele din centru - Universitate Unirii – este de aproximativ 300 Euro, in usoara scadere fata de trimestrul precedent. Chiriile medii pentru apartamentele cu 2 camere se situează în jurul valorii de 460 Euro - fara variatii fata de trimestrul precedent, chiriile pentru 3 camere ajung la media de 500 Euro - scadere marcanta fata de trimestrul respectiv, pentru 4 camere – 650 Euro - scadere de 30% fata de perioada aprilie - iunie, în timp ce casele și vilele ajung la media de 1.300 Euro (scadere de 25% fata de trimestrul precedent).

Berceni este unul dintre cartierele care şi-a menţinut constante preţurile, chiar existând o creştere a preţului mediu pentru apartamentele de 2 camere. În schimb, cartierele mari din vestul şi estul Capitalei ( Militari și Titan-Dristor) au cunoscut ajustări mai puternice ale chiriilor pentru garsoniere şi apartamente. Practic, în aceste zone preţurile medii de promovare la închiriere au scăzut chiar sub minimul anului trecut. Acest lucru poate fi explicat prin numărul mult mai mare de unităţi disponibile în aceste zone, în contextul unei cereri mai scăzute.

Valoarea medie a unei chirii pentru o garsonieră din Berceni, pentru perioada iunie - august, este de 220 Euro - usoara scadere fata de trimestrul precedent, scadere de 7% fata de varful atins in martie; pentru apartamentele cu 2 camere – 320 Euro (constanta), pentru 3 camere – 390 Euro (usoara scadere fata de aprilie - iunie), în timp ce pentru 4 camere este de aproximativ 490 Euro (usoara crestere fata de trimestrul precedent). Chiria medie pentru vilele din Berceni este de 945 Euro.

Pentru Titan – Dristor, pentru perioada iunie - august, valoarea medie a chiriei ● pentru garsoniere ajunge la 240 Euro, scadere usoara fata de trimestrul precedent, scadere de 11% fata de anul trecut ● pentru apartamentele cu 2 camere - 340 Euro, constanta fata de trimestrul precedent, scadere de 10% fata de varful atins in ianuarie 2020. ● pentru 3 camere – 420 Euro - constanta atat fata de trimestrul precedent, cat si fata de anul trecut ● pentru apartamentele cu 4 camere, media atinge valoarea de 600 Euro, in crestere de peste 20% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Numărul de case/vile de închiriat date spre promovare tinde către 0. În lipsa acestor date nu putem specifica o chirie medie a acestor tipuri de proprietăți.

Pentru garsonierele din zona Militari - Drumul Taberei, chiria medie ajunge la 270 Euro - scadere de aproximativ 10% fata de varful atins in februarie, insa similar cu aceeasi perioada a anului trecut. Apartamentele cu 2 camere înregistrează o chirie medie de 330 Euro - usoara scadere fata de trimestrul precedent, scadere de 10% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Cele cu 3 camere au o chirie medie de 400 Euro - constanta atat fata de trimestrul precedent, cat si fata de anul trecut. Apartamentele cu 4 camere din zona Militari ating 460 Euro - scadere cu peste 200 de euro fata de anul precedent.

Datele sunt bazate pe preţurile medii de PROMOVARE din fiecare zonă, însă în realitate există o mult mai mare flexibilitate de negociere. Preţurile de tranzacţie pot fi, prin urmare, mai mici. Evolutia preturilor s-a realizat in baza proprietatilor publicate si promovate in portalul imobiliar Titirez.ro in perioada 2019 - 2020.