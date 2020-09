SCANDAL cu o candidată a USR: E acuzată că a VIOLAT sediul profesional, după ce a reclamat că a fost sechestrată la groapa de gunoi

Candidata USR la Primăria oraşului Ovidiu, Doina Cojocaru, care a reclamat că a fost sechestrată la groapa de gunoi a localităţii, este acuzată de violarea sediului profesional, o sesizare în acest sens fiind înregistrată la Poliţia Ovidiu. Cojocaru a intrat, împreună cu un alt reprezentant USR, în incinta gropii de gunoi, pentru a face fotografii, iar paznicul a închis porţile.

Poliţia Judeţeană Constanţa a transmis, printr-un comunicat de presă, că poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Ovidiu au fost sesizaţi despre faptul că, în cursul zilei de miercuri, în jurul orei 17.30, o femeie şi un bărbat ar fi pătruns, fără drept, în incinta unui depozit comercial (groapa de gunoi) aparţinând unei autorităţi publice locale, motivând că porţile ar fi fost deschise, cu scopul de a face fotografii.

"Agentul de pază le-a solicitat să se legitimeze şi ar fi închis porţile, moment în care a fost solicitată şi prezenţa reprezentatului societăţii în cauză. După lămurirea situaţiei de fapt, cele două persoane au părăsit locaţia, fără a apela la intervenţia organelor de poliţie”, a precizat IPJ Constanţa.

Sursa citată a menţionat că joi, la Poliţia oraşului Ovidiu a fost înregistrată o sesizare privind violarea sediului profesional de către cele două persoane. De asemenea, acestea au făcut plângere pentru lipsire de libertate în mod ilegal.

USR a transmis joi, printr-un comunicat de presă, că un apropiat al primarului din oraşul Ovidiu a încercat să o sechestreze pe Doina Cojocaru, candidat USR-Plus la Primăria Ovidiu, şi pe vicepreşedintele USR Ovidiu, Daniel Balaeş.

“După modelul patentat de PSD, oamenii PNL din teritoriu preferă încercările de intimidare a candidaţilor USR Plus. Cel mai recent incident s-a consumat în oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa, unde un apropiat al primarului în funcţie a încercat să-i sechestreze pe Doina Cojocaru, candidata USR Plus la Primăria oraşului Ovidiu, şi Daniel Balaeş, vicepreşedintele USR Ovidiu. George Scupra, actual primar, candidat din partea PNL pentru un al treilea mandat, este fost membru PSD, partid de la care a ”împrumutat”, după cum se vede, atât atitudinea de jupân al oraşului, cât şi tehnicile murdare de campanie. USR Plus a depus la Poliţie o plângere pentru hărţuire şi privare de libertate şi condamnă modul murdar, tot mai violent, în care partidele aparţinând vechii clase politice înţeleg să facă, peste tot în ţară, campanie electorală”, a anunţat USR.

