Scandal de corupție zguduie Vaticanul: o afacere imobiliară ratată ar putea aduce 7 ani de închisoare pentru un fost cardinal

Procurorul Vaticanului vrea să bage la închisoare un fost cardinal implicat într-o afacere imobiliară ratată la Londra, conform Agerpres.

Acuzarea în procesul de corupţie în care este judecat cardinalul Angelo Becciu, implicat într-o afacere imobiliară murdară cu o proprietate din Londra, a solicitat instanţei miercuri să-l condamne pe cardinal la 7 ani şi 3 luni de închisoare, transmite Reuters.

Înainte de a fi concediat de Papa Francisc din alte motive, cardinalul Becciu era unul dintre cei mai puternici oameni de la Vatican. El a fost secretar adjunct de stat în perioada 2011 - 2018 şi apoi a condus departamentul Vaticanului care studia potenţialii candidaţi la sanctificare, până la îndepărtarea sa din funcţie în 2020.

Procurorul Alessandro Diddi a solicitat această pedeapsă la finalul prezentării cazului în procesul ce a început în urmă cu 2 ani şi în care, cardinalul Becciu (75 de ani) - oficialul cu cel mai înalt rang din Vatican care a ajuns vreodată în faţa instanţei - este unul dintre cei 10 acuzaţi.

Alessandro Diddi a solicitat instanţei condamnări pentru toţi cei 10 acuzaţi, care au pledat cu toţii nevinovat. El a solicitat, de asemenea, confiscarea unor bunuri în valoare de mai multe milioane de euro.

Afacerea necurată

Procesul este legat în special de complicata achiziţie a unei clădiri de lux din Londra de către Secretariatul de Stat al Vaticanului. Vaticanul a vândut clădirea anul trecut înregistrând o pierdere estimată la aproximativ 140 de milioane de euro.

Pe banca acuzării se află mai mulţi angajaţi ai Vaticanului dar şi doi agenţi imobiliari ce au fost acuzaţi de Vatican de extorcare.

Papa Francisc l-a îndepărtat pe cardinalul Becciu de la conducerea departamentului privind sanctificarea în anul 2020 în urma unor acuzaţii de nepotism. Aceste acuzaţii au reapărut şi în cadrul procesului actual, dar cardinalul Becciu le-a respins în totalitate.

Într-un comunicat dat publicităţii înainte ca acuzarea să-şi anunţe solicitările, cardinalul Becciu s-a declarat "îndurerat" de faptul că procurorul Alessandro Diddi l-a prezentat ca pe un personaj sinistru.

"Am lucrat mereu pentru binele Bisericii căreia i-am dat dedicat întreaga mea viaţă. Sunt nevinovat nu numai pentru că nu am furat niciodată un singur cent dar nici nu m-am îmbogăţit şi nu am îmbogăţit vreun membru al familiei mele", a declarat cardinalul Becciu.

Decizia instanţei este aşteptată spre sfârşitul acestui an, după o pauză de vară şi mai multe audieri ale părţilor vătămate în această afacere imobiliară, printre care Banca Vaticanului.

Acuzații grave

Cardinalul Becciu este acuzat de deturnare de fonduri, abuz în serviciu şi convingerea unei persoane să depună mărturie mincinoasă. Procurorul Alessandro a solicitat instanţei confiscarea unor bunuri în valoare de 14 milioane de euro din averea cardinalului, interdicţia pe viaţă pentru acesta de a mai deţine funcţii la Vatican şi o amendă de peste 10.000 de euro.

Acuzarea a solicitat de asemenea şi o pedeapsă de peste 11 ani pentru unul dintre agenţii imobiliari, Raffaele Mincione, şi respectiv de peste 9 ani pentru celălalt, Gianluigi Torzi, precum şi confiscarea a 172 de milioane de euro din averea lui Mincione şi respectiv 71 de milioane de euro din averea lui Torzi.

Procurorul a solicitat condamnarea la aproape 4 ani de închisoare pentru elveţianul Rene Bruelhart, fost conducător al departamentului de informaţii financiare al Vaticanului şi de peste 4 ani pentru fostul director al acestui departament Tommaso Di Ruzza.

O sentinţă de aproape 5 ani a fost solicitată pentru analista de securitate Cecilia Marogna, acuzată că ar fi deturnat fonduri destinate eliberării unei călugăriţe columbiene ce a fost răpită în Mali de un grup afiliat Al-Qaida. În presa italiană Cecilia Marogna, 39 de ani, este numită "doamna cardinalului" pentru o presupusă relaţie amoroasă cu Becciu.

După ce a fost destituit de Papa Francisc, cardinalul Becciu a rămas şi fără drepturile asociate poziţiei de cardinal, cum ar fi dreptul de a participa la conclavul secret în care este ales un nou papă.