Scandal de proporții între PNL și USR: Mihai Chirica o amenință cu instanța pe Cosette Chichirău

Scandalul dintre PNL și USR ia amploare la Iași. Primarul ales Mihai Chirica o amenință cu instanța pe Cosette Chichirău, pe care o acuză că „nu a făcut nimic” în ultimii patru ani în Parlament. „Mințiți în continuare despre 'vilele' mele, care nu există”, îi transmite edilul deputatei USR.

Primarul ales al orașului Iași, Mihai Chirica, o acuză, miercuri seara, într-o postare pe Facebook, pe contracandidata lui Cosette Chichirău că nu a făcut nimic în Parlament pentru ieșeni, potrivit mediafax.ro.

„Sincer, credeam că pot discuta cu o persoană responsabilă, care știe să piardă, care acceptă rezultatul unui scrutin și care se poate detașa de ura viscerală demonstrată în campania electorală. Dragă doamnă deputat Cosette Paula Chichirău, vreau să vă reamintesc că în cei patru ani în care eu am muncit pentru ieșeni, dumneavoastră ați cheltuit banii publici ai românilor în Parlament. Și asta pentru că nu ați făcut nimic, nimic pentru ieșeni și nimic pentru români. Mai mult, ați votat și încă mai susțineți că Moldovei nu-i trebuie autostradă, infrastructură, nu-i trebuie dezvoltare. Trebuie să murim în sărăcie pe mâna unor parlamentari incompetenți”, a scris edilul pe rețeaua de socializare.

Acesta o amenință de Cosette Chichirău cu instanța.

„Dar, dacă tot veni vorba despre averea mea, vreau să vă comunic că tot ceea ce dețin este în declarația mea de avere. Că mințiți în continuare despre 'vilele' mele, care nu există, otrăvită fiind de un neînsemnat jurnalist căruia nu i-am dat ce mi-a cerut. Și apropo, dacă tot ați afirmat acestea, o să vă cer în instanță să-mi arătați unde este adevărul. Am suportat mizeriile dumneavoastră pentru că nu e corect să lovești într-o doamnă. Dar dacă tot susținem că adevărul este o valoare supremă a omenirii, haideți să-l susținem în instanță”, susține Mihai Chirica.

Deputatul Cosette Chichirău susține, tot într-o postare publicată miercuri seara pe Facebook, că primarul și cei din jurul lui au o singură suferință: „nu mai pot da tunuri imobiliare”.

„Pesedistul Mihai Chirica ne imploră să-i devenim complici, nu parteneri. Primarul și cei din jurul lui au de fapt o singură suferință: nu mai pot da tunuri pe bandă rulantă. Potrivit legii, proiectele de patrimoniu – de exemplu schimburile de terenuri – au nevoie de votul a două treimi din consilieri. După votul de duminică, Mihai Chirica nu mai are o astfel de majoritate. USR PLUS are 9 din 27 de consilieri, în timp ce PNL are doar 11. (...) Aceasta este explicația mărului otrăvit pe care mi-l întinde acum Mihai Chirica. (...) Nu avem nevoie de alianțe, acorduri și înțelegeri de culise ca să votăm proiectele bune. Dar nu vom fi niciodată complicii lui Mihai Chirica! Nu vom fi nici mașinăria lui de vot și nici marionetele mafiei imobiliare din Iași”, a scris pe rețeaua de socializare deputatul USR.