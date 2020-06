SCANDAL Gabriela Firea anunță că îl dă în judecată pe Nelu Tătaru, dar și DSP București: 'Abuz în serviciu şi zădărnicirea combaterii bolilor'

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat, miercuri, la România TV, că depune o plângere penală împotriva Direcţiei pentru Sănătate Publică Bucureşti şi a conducerii Ministerului Sănătăţii pentru abuz în serviciu şi zădărnicirea combaterii bolilor. Edilul Capitalei susţine că este invocat un ordin al ministrului Sănătăţii pentru a bloca testarea pentru anticorpi desfăşurată pe Arena Naţională.

În cadrul emisiunii "Punctul Culminant", moderată de Victor Ciutacu, Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a vorbit despre plângerea pe care o va depune.

"Mâine depunem plângere pentru abuz în serviciu şi zădărnicirea combaterii bolilor la adresa DSP Bucureşti şi conducerea Ministerului Sănătăţii.

Am informat DSP Bucureşti cu privire la faptul că aşa cum a anunţat OMS, demarăm proiectul testării persoanelor asimptomatice. Pentru testele de anticorpi, am anunţat că am ales Arena Naţională - un spaţiu generos. A venit o delegaţie de la DSP Bucureşti. Au analizat circuitele medicale. Au spus că spaţiile sunt mari, nu există posibilitatea aglomerării, cadrele medicale aveau echipamentul de protecţie. Au fost foarte încântaţi de ce au găsit la faţa locului, au spus că se duc şi ne trimit avizul.

Acel aviz nu a mai venit. Ni s-a spus că lucrăm la el", a menţionat Gabriela Firea la România TV.

Gabriela Firea: "Vom veni cu toate dovezile că am fost blocaţi că facem această testare de tip anticorpi la Arena Naţională dintr-o motivaţie politică meschină"

Primarul Capitalei susţine că "a venit o altă delegaţie formată din alţi trei inspectori şi ne-au cerut avizul DSP".

"Pur şi simplu ne-au dus cu vorba, în dispreţ faţă de bucureşteni. Vor răspunde în faţa legii. Conducerea ASSMB a sunat la DSP şi a spus că nu e posibil să vă bateţi joc de bucureşteni. Nu ne-au amendat, dar ne-a spus că ne încetăm activitatea.

Li s-a spus, de la Ministerul Sănătăţii, că, potrivit unui ordin de ministru, pentru activitatea de laborator nu se poate aviza Arena Naţională. Ne cer să oprim o activitate benefică şi necesară. În loc să ne sprijine cu teste şi personal medical, ne blochează din motive administrative.

Este clar o răzbunare politică pentru a nu face un proiect. Interesele lor sunt mult mai mari", a declarat primarul general al Capitalei.

"Peste tot în lume acolo unde s-au decis anumite etape de relaxare, toate aceste decizii s-au luat în baza unor rezultate ştiinţifice, în urma testării în masă a persoanelor asimptomatice. La noi nu s-a dorit acest lucru. Ştiţi foarte bine, proiectul meu a fost blocat şi acum două luni şi acum o lună.

Toate deciziile care se iau sunt aleatorii şi sunt realmente izvorâte din calcule politice şi aş îndrăzni să spun şi comerciale şi nu au la bază niciun fundament ştiinţific", a afirmat primarul general al Bucureştiului.

