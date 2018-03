SCANDAL IMENS între Marea Britanie şi Rusia: Acuzaţii fără precedent - 'reacţie ostilă, INJUSTĂ şi MIOAPĂ'

Ambasada Rusiei la Londra a denunţat miercuri o acţiune ”ostilă”, ”inacceptabilă” şi ”nejustificată” a Regatului Unit faţă de Rusia, după otrăvirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, şi a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relatează AFP. ”Noi considerăm această acţiune ostilă, inacceptabilă, injustă şi mioapă”, a denunţat ambasada într-un comunicat. ”Orice deteriorare a relaţiilor între Rusia şi Regatul Unit ţine de actualii lideri britanici”. apreciază misiunea.

Citește și: O fabrică belgiană, care exporta carne STRICATĂ în Europa de Sud-Est, ÎNCHISĂ! Ce spune ANSVSA despre prezența produselor pe piața din România

Rusia este ”vinovată” de otrăvirea fostului spion, a acuzat Theresa May miercuri în Parlament, unde a anunţat ”suspendarea contactelor bilaterale” cu Moscova şi expulzarea a 23 de siplomaţi ruşi. Fostul agent dublu Serghei Skripal, în vârstă de 66 de ani, şi fiica sa, Iulia, în vârstă de 33 de ani, au fost găsiţi inconştienţi pe 4 martie, pe o bancă, la Salisbury, în sudul Angliei. ”Nu există altă concluzie decât a vinei statului rus în tentativa de ucidere a domnului Skripal şi fiicei sale”, a declarat May în Camera Comunelor. ”În baza Convenţiei de la Viena, regatul Unit va expulza 23 de diplomaţi ruşi care au fost identificaţi ca agenţi de informaţii sub acoperire”, a declarat şefa Guvernului britanic.

Citește și: Lovitură grea pentru șoferi: Câți bani vor scoate din buzunar pentru taxa auto în 2018

Ei au la dispoziţie o săptămână să părăsească regatul, a anunţat ea. Lira sterlină şi-a pierdut aprecierea în raport cu dolarul în urma acstor acuzaţii. May a anunţat de asemenea ”suspendarea contactelor bilaterale” cu Moscova. Rusia are în prezent 59 de diplomaţi acreditaţi în regatul Unit, conform news.ro.