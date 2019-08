SCANDAL în ALDE, după ieșirea de la guvernare: 'Nu sunt încântat nici de renunțarea lui Tăriceanu, nici de alianța cu Pro România'

Liderul ALDE Alba, Ioan Lazăr, a declarat, luni seara, după ce conducerea partidului a decis ieșirea de la guvernare și renunțarea la candidatura la prezidențiale a lui Călin Popescu Tăriceanu, că nu este încântat de decizii, nici de alianța cu Pro România, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Rareș Bogdan face un anunț de ultimă oră: ’Informaţiile sunt extrem de grave’

Președintele ALDE Alba, Ioan Lazăr, nu a participat la ședința partidului, fiind în concediu, și a declarat, la finalul ședinței, că nu este încântat de decizii.

„Sunt în concediu, nu am participat la ședință. Eu sunt puțin dezamăgit de renunțarea președintelui Tăriceanu la candidatura pentru președinția României. Nu sunt încântat nici de alianța cu Pro România și nici de susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu. Am făcut alianța cu PSD-ul care mi s-a părut mult mai nepotrivită decât ar fi cu Pro România, dar eu nu sunt absolut deloc încântat și mi-e frică să nu sărim ”, a spus Lazăr.

Citește și: Mega-lovitură! Sute de persoane vor fi concediate

ALDE a decis, luni, ca partidul să iasă de la guvernare, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

„La toate aceste întrebări pe care le-am avut și la care așteptam un răspuns favorabil, dând oamenilor speranța îndreptării lucrurilor, din păcate nu am avut niciun fel de contrapropunere și i-am spus că voi merge în fața colegilor. Colegii au luat hotărârea de a se renunța la guvernarea alături de PSD", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Citește și: Anunț-bombă după cazul de la Caracal! Polițiștii cer legalizarea prostituției .

„Coaliția a funcționat defectuos. Am încercat să credităm această guvernare pentru că am considerat că e nevoie de o anumită stabilitate politică și nu am obiceiul să fac opoziție în cadrul guvernului. De aceea am considerat să ne despărțim. Noi vom trece în opoziție. Am renunțat la candidatura la prezidențiale, pentru a nu se mai spune că intenția de a părăsi coaliția", a mai spus liderul ALDE.