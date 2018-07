Scandal în guvernul britanic - Ministrul pentru Brexit a demisionat

Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a demisionat duminică, la două zile după ce premierul Theresa May a obţinut acordul guvernului pentru a propune menţinerea unei strânse relaţii comerciale post-Brexit cu UE, au informat BBC şi agenţia de presă PA, preluate de AFP, scrie agerpres.ro.

Această demisie a fost urmată de cea secretarului de stat pentru Brexit, Steve Baker, potrivit presei britanice.David Davis, un eurosceptic numit în urmă cu doi ani pentru a conduce un minister înfiinţat la o zi după votul britanicilor pentru ieşirea din Uniunea Europeană, a ameninţat în repetate rânduri în ultimele luni că îşi va părăsi postul din cauza dezacordurilor cu prim-ministrul Theresa May.Deputatul conservator Peter Bone a apreciat că el a "făcut un lucru bun", subliniind că propunerile premierului Theresa May nu au din Brexit "decât numele" şi că "nu sunt acceptabile".

Aceste propuneri, pe care Theresa May urmează să le prezinte luni deputaţilor britanici, înainte de a le trimite la Bruxelles, prevăd introducerea unei zone de liber schimb şi un nou model vamal cu Cei 27, pentru a putea menţine un comerţ "fără fricţiuni" cu continentul.



În vârstă de 69, de ani, David Davis are o vastă activitate politică.



Secretar de stat la afaceri europene între 1994 şi 1997, el a fost în 2005 candidat la conducerea Partidului Conservator, dar a fost învins de David Cameron.



El a fost deputat de Haltemprice and Howden, o circumscripţie din nord-estul Angliei