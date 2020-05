Scandal în interiorul PNL, din cauza numirilor: 'Tot felul de indivizi care astăzi îşi leagă numele de PNL. Nu ştiu de unde au fost paraşutaţi'

Susţinerea de către PNL a unor persoane necunoscute pentru diverse funcţii, după criterii netransparente, generează un nou scandal în interiorul partidului. Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, îl critică dur pe preşedintele PNL Gorj, deputatul Dan Vîlceanu. Romanescu susţine că Biroul Politic Județean al partidului său se comportă ca "un pluton de execuție" și că nu cunoaște nici măcar un sfert din oamenii promovați de PNL pe funcții, de la sosirea la guvernare.

Discuția cu jurnaliștii a pornit, potrivit Radio Infinit, de la promovarea lui Valentin Tatomir, directorul ELCFU Motru, pe postul de director al Direcției Resurse Umane din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Tatomir a fost, vreme de trei mandate, consilier PSD. Marcel Romanescu este nemulțumit că nu sunt selectați specialiști din cadrul PNL.

"Văd atât de multe numiri care nu au nicio legătură cu PNL, încât nu-mi mai fac niciun fel de speranţă că membri ai PNL vor mai fi promovaţi pe anumite funcţii chiar dacă au calităţile necesare. Nu ştiu ce se întâmplă nici la CEO, nici la alte entităţi publice din judeţul Gorj. E adevărat, eu am propriul meu punct de vedere. Atunci când poţi numi pe cineva într-o funcţie, mai ales dacă provine din interiorul instituţiei sau a societăţii, te uiţi în propria ogradă. Dacă nu descoperi nicio persoană care să se poată încadra în cerinţele acelui post, este foarte corect să găseşti cel mai bun specialist pe domeniul respectiv din toată structura respectivă", afirmă primarul.

Romanescu a precizat că niciun om din cadrul organizației pe care o conduce, PNL Târgu-Jiu, nu a fost promovat în vreo funcție, de la sosirea partidului la guvernare.

"În privinţa colegilor mei din PNL, le transmit un singur mesaj: că trebuie să mai aştepte. Cel puţin la modul în care evoluează lucrurile în acest moment în judeţul Gorj. Va veni şi vremea lor. Nu o luaţi ca un lucru foarte serios, dar văd ce se întâmplă. Mă uit la propria mea organizaţie municipală şi îmi dau seama că din toată acea organizaţie, nu a fost promovat nimeni în ultima perioadă şi, credeţi-mă, sunt foarte mulţi dintre ei de foarte bună calitate. E un an şi aproape jumătate de când nu m-am întâlnit cu conducerea organizaţiei judeţene decât întâmplător sau individual. În cadru oficial, nu. După propunerea de excludere a domnului Mihai Paraschiv nu am mai participat la niciun birou permanent judeţean, pentru că, aşa cum le-am spus, nu particip la şedinţele la care acel birou este folosit ca un pluton de execuţie. Nici de acum încolo nu voi participa", mai explică edilul.

Primarul Târgu-Jiului a comentat că deputatul Dan Vîlceanu, președintele PNL Gorj, este cel care trebuie să-și asume răspunderea pentru numirile făcute în ultima perioadă.

"Nu ştiu (cine a luat decizia numirilor, n.r.), puteţi să-l întrebaţi pe preşedintele organizaţiei, are autoritatea necesară, pentru toate aceste promovări care s-au făcut în ultima perioadă. Neparticipând la şedinţele biroului permanent judeţean nu aş putea să spun eu dacă s-a discutat sau nu s-a discutat un anumit lucru în acel birou. Domnul Vîlceanu cred că ştie foarte bine ce face şi cred că-şi asumă. Până la urmă, când eşti preşedintele unei structuri judeţene îţi asumi toate hotărârile care se iau în privinţa nominalizării anumitor persoane şi susţinerii lor ulterioare pe funcţiile de conducere. Nemulţumirile sunt foarte mari. Şi nu vorbesc doar de mine, ci de organizaţia municipală. Fără să dau apă la moară celor care nu aveau niciun drept să comenteze aceste lucruri, sunt foarte mulţi oameni care au avut alte aşteptări şi care se aşteptau ca lucrurile să fie mult mai transparente. Adică cineva la un moment dat să-i şi bage în seamă.

În organizaţia pe care o conduc, organizaţia municipală, am câteva persoane foarte bine calificate pe anumite domenii. Nu le-a întrebat nimeni niciodată ce ar putea să facă sau dacă ar putea la un moment dat să fie promovate într-o anumită structură. Nu s-a ţinut cont de punctul de vedere al nostru sau de valoarea acestor oameni, demonstrată în timp. Nu am acolo juniori. Am oameni cu expertiză, cu 30-40 de ani de carieră, care ar fi putut face faţă rigorilor anumitor funcţii. Din oamenii promovaţi de organizaţia PNL Gorj, nu cred că cunosc un sfert. Nu ştiu de unde au fost paraşutaţi. Am văzut tot felul de indivizi care astăzi îşi leagă numele de PNL doar pentru că PNL e astăzi la guvernare. Dacă mâine va fi la guvernare PSD sau altă formaţiune, sunt sigur că ar fi adepţii formaţiunilor respective", mai spune Romanescu.