Scandal în opoziţie: PNL ameninţă că îl dă în judecată pe Andrei Caramitru, consilierul preşedintelui USR

PNL Bucureşti ameninţă că îl dă în judecată pe Andrei Caramitru, consilierul preşedintelui USR, Dan Barna, în urma unei postări de pe Facebook. Caramitru l-a acuzat pe Cristian Buşoi, preşedintele PNL Bucureşti, că s-ar afla în spatele unei aşa-zise presiuni asupra site-urilor de ştiri cu scopul de a nu se mai difuza informaţii despre USR-PLUS.

CITEȘTE ȘI: Avertismentul medicilor: Atenţie la acest mineral esenţial pentru sănătate!

"PNL Bucuresti a ignorat de dragul unei bune colaborari a opozitiei opiniile cel putin dezechilibrate ale diversilor membri USR, insa de aceasta data consideram ca s-a depasit orice limita. Dezmintim categoric informatiile false diseminate in scop strict electoral si amintim USR ca politica intre oameni civilizati nu se face asa. Ii informam ca electoratul roman nu este nici prost si nici usor manipulabil, asa cum cred dumnealor, dupa cum se pozitioneaza public.

Postarea de pe Facebook la care facem referire mentioneaza: "ALERTA - ATAC LA MEDIA INDEPENDENTA !!!

Am aflat azi ca aproape toate site-urile pro opoziție au primit ordin sa nu mai dea informații despre USR/PLUS și sa își transfere armele către PNL . Ordin venit pe filiera PNL Bucuresti / Bosoi. Pana și cel mai umil ziarist a fost informat de asta.

In paralel - toată direcția Digi24 online a fost dată afară azi..."

ATENTIE, nu se precizeaza un site anume, un ziarist anume si nu se ofera vreo proba concreta, se aduc doar acuzatii neintemeiate si manipulatorii, ceea ce ne demonstreaza ca demersul in cauza este strict electoral.

Electoratul nu se castiga cu astfel de mizerii! Nu ne jigniti doar pe noi, ci si pe toti alegatorii care au discernamantul sa faca diferenta intre o informatie neargumentata si un demers electoral mizerabil.

Solicitam USR sa retracteze de urgenta afirmatiile de pe facebook-ul personal in cauza. In caz contrar PNL Bucuresti isi rezerva dreptul de a va actiona in judecata", se arată într-un comunicat al PNL Bucureşti.

CITESTE SI: Bolile grave se văd pe unghii: Semnele la care trebuie să fii atent .