Scandal în Parlamentul Quebecului: Deputații unui partid au refuzat jurământul de loialitate față de Regele Charles al III-lea

Trei membri ai Parti Québécois (PQ) care au refuzat cu fermitate să depună jurământul de învestitură în fața regelui Carol al III-lea li s-a interzis joi să-și preia mandatul în legislativul provinciei canadiene Quebec.

Cei trei membri ai grupului PQ au încercat să ia loc în Salon bleu din cadrul Adunării Naționale în cursul dimineții, dar au fost refuzați, potrivit Global News.

Pentru a sta în legislativul din Quebec, deputații aleși din Quebec trebuie să depună două jurăminte de loialitate: unul față de poporul din Quebec și altul - așa cum prevede Constituția canadiană - față de rege.

În noiembrie, președintele demisionar François Paradis a decis că toți deputații aleși trebuie să depună jurământul față de rege, în caz contrar riscând să fie expulzați din legislativ.

Liderul PQ, Paul St-Pierre Plamondon, a cerut în repetate rânduri președintelui nou numit, Nathalie Roy, să reconsidere decizia predecesorului său.

La scurt timp după ce a fost respins, liderul PQ a postat pe Twitter pentru a spune că a prezentat sergentului de arme actele oficiale care confirmă alegerea sa în legislativ și medalia pentru depunerea jurământului de loialitate față de poporul Quebecului.

"O voi lăsa pe purtătoarea de cuvânt să o analizeze și să își exercite discreția", a scris St-Pierre Plamondon. "Este timpul ca lucrurile să se schimbe".

În interiorul legislativului, Roy a declarat că decizia de a interzice intrarea PQ-ului a fost definitivă și nu a putut fi atacată.

De când și-au câștigat locurile în alegerile din 3 octombrie, cei trei deputați PQ au luat poziție împotriva a ceea ce consideră jurământul "umilitor" față de rege. Între timp, ceilalți 122 de membri ai legislativului au depus cu toții jurământul.

Premierul Quebecului, François Legault, a declarat reporterilor la începutul zilei de joi că guvernul său va depune săptămâna viitoare o moțiune pentru abolirea jurământului față de rege.

