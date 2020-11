Scandal în PMP: Președintele PMP Italia îi susține pe candidații Pro România și PER pentru posturile de parlamentari de Diaspora

Cosmin Tarai, presedintele organizatiei PMP Italia, se arata indignat de felul in care au fost distribuiti candidatii la alegerile parlamentare din 6 decembrie, facand referire in special la candidatii din circumscriptia 43 Diaspora. Tarai se rupe de linia partidului și nu susține candidații formațiunii, ci pe cei din Pro România și PER.

”Nu este posibil sa asistam din nou la aceeasi mizerie politica, unde, cine a slavit si a servit mai mult seful de partid sa se gaseasca pe un loc elegibil la Camera Deputatilor sau la Senat pentru Diaspora, iar respectivul sau respectivii sa nu locuiesca in Diaspora asa cum este si normal sa fie.

Diaspora are nevoie de parlamentari care sa le reprezinte interesele, iar acest lucru este posibil numai daca parlamentarii respectivi au trait, sau traiesc in Diaspora.

PMP netinand cont de aceste aspecte si de propunerile mele, am hotarat sa sustin doi candidati care traiesc de ani buni in Italia si care ne-au facut cinste prin diferite actiuni de-a lungul timpului.

Asadar o sa sustin cu toata convingerea pe domnul Stefan Stanasel pentru Camera Deputatilor din partea Pro Romania si pe domnul Robert Liviu Catalin Raducescu la Senat din partea PER.”, anunță Cosmin Tarai.