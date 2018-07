SCANDAL în PNL: Liderul care a cerut, în instanță, DIZVOLVAREA PSD spune că fost EXCLUS din partid pentru atitudine scandaloasă

Secretarul general adjunct al PNL Giurgiu, Ionel Dinu, a declarat joi, în cadrul unei conferinţe de presă că în ultima lună de zile a primit adrese prin care a fost informat că este revocat din funcţie şi că şi-a pierdut şi calitatea de membru de partid, pe motiv că nu şi-ar fi plătit cotizaţia.

Potrivit acestuia, revocarea sa în acest mod este un lucru nestatutar, iar în aceste condiţii organizaţia PNL Giurgiu ar trebui să se radieze, pentru că 90 la sută dintre membrii nu şi-au plătit cotizaţiile.

"Vreau să vă informez că, din păcate, au apărut probleme din punct de vedere politic, care au venit din partea organizaţiei de partid din care fac parte. Pe data de 21 iunie am primit o adresă din partea filialei PNL Giurgiu, că pe 20 iunie s-ar fi luat o decizie cu privire la persoana mea şi am fost revocat din funcţia de secretar general adjunct", a declarat Ionel Dinu.

El a spus că, totodată, a primit şi o adresă prin care este înştiinţat că şi-a pierdut şi calitatea de membru de partid, pentru că nu şi-ar fi plătit cotizaţia de membru şi contribuţia de secretar general adjunct.

"Lucrurile încep să se complice cu privire la revocarea mea, revocarea nu se poate face instant, nu se poate face de către Biroul Politic Judeţean şi numai de către Consiliul de Coordonare al judeţului, conform statutului partidului, chiar şi pentru funcţiile numite", a completat Ionel Dinu.

El a adăugat faptul că are suspiciuni şi cu privire la semnătura preşedintelui Marin Anton de pe aceste adrese, care nu seamănă cu cea pe care fostul parlamentar a dat-o pe declaraţia de avere de la Camera Deputaţilor.

"Eu mă consider în continuare membru PNL, am plătit cotizaţiile, chitanţele sunt la partid, la contribuţie ca secretar general adjunct sunt nişte restanţe, dar cred că, de fapt, mi se întâmplă acest lucru pentru că eu, în fiecare şedinţă am atras atenţia că se întâmplă lucruri care nu duc la consolidarea organizaţiei, ci o destramă. De la venirea domnului Marin Anton la conducerea PNL Giurgiu organizaţia nu s-a consolidat, dimpotrivă a pierdut foarte mulţi membrii de partid. Peste 50 la sută din organizaţiile din localităţile din judeţ nu există de fapt, oamenii sunt foarte nemulţumiţi, problema e tragică în zona primarilor pentru că, pe hârtie PNL Giurgiu are şase primari, dar, în realitate, doar unul, cel de la Bolintin Deal, mai este al PNL, pentru că la şedinţe la noi numai vin. La şedinţele politice ale PNL Giurgiu nu e cvorum şi dacă ar fi după plata cotizaţiei, organizaţia PNL Giurgiu ar trebui să se radieze pentru că 90 la sută din membrii nu şi-au plătit cotizaţiile", a încheiat Ionel Dinu.

Contactat de corespondentul AGERPRES, preşedintele organizaţiei judeţene a PNL Giurgiu, Marin Anton, a declarat că Ionel Dinu a fost retras din funcţia de secretar general adjunct deoarece la ultima întâlnire a Biroului Politic a avut "o atitudine scandaloasă", dar "nu a fost exclus din partid", el fiind în continuare membru al PNL.

"Faptul că 90 la sută dintre membrii PNL Giurgiu nu şi-ar fi plătit cotizaţiile, nu ştiu de unde a luat cifra asta, nu este adevărat, dar recunosc că nu este singurul care nu şi-a plătit cotizaţia. Dar repet, nu i-a fost retrasă calitatea de membru de partid pentru neplata cotizaţiei, Ionel Dinu este în continuare membru PNL, dar a fost revocat din funcţia de secretar general adjunct pentru că are o atitudine scandaloasă şi de neconlucrare în cadrul Biroului Politic", a încheiat Marin Anton.

Menţionăm faptul că Ionel Dinu este cel care a depus la Tribunalul Bucureşti o cerere de dizolvare a PSD pe motiv că partidul nu şi-ar fi respectat programul de guvernare.