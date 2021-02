Scandal în USR-PLUS: Preşedintele PLUS Buzău, Mihai Răzvan Moraru, una dintre propunerile pentru prefect, a demisionat

Un scandal de proporţii a izbucnit în cadrul alianţei USR-PLUS Buzău pe tema desemnării prefectului judeţului, iar în urma acestuia preşedintele PLUS Buzău, Mihai Răzvan Moraru, a anunţat că demisionează de la conducerea filialei tocmai pentru a debloca situaţia creată de partenerii de alianţă, anunță news.ro.

Conform înţelegerilor de la nivel central, postul de prefect al judeţului Buzău ar urma să revină PLUS Buzău, iar pentru cele două posturi de subprefect PNL Buzău a făcut deja nominalizările. Pentru desemnarea prefectului din rândul membrilor PLUS Buzău au fost făcute trei nominalizări, între care şi preşedintele PLUS Buzău Mihai Răzvan Moraru. Conducerea centrală a PLUS nu a desemnat până în prezent pe niciunul dintre cei trei, iar preşedintele formaţiunii politice buzoiene spune că nu s-a luat o decizie tocmai pentru că partenerii de alianţă au transmis un memoriu către conducerea PLUS în care solicită să nu fie desemnat prefect preşedintele PLUS Buzău, Mihai Răzvan Moraru.

"Din momentul în care s-a depus lista cu candidaturi la Biroul Naţional, a început o campanie de denigrare la adresa mea pornită chiar de la Biroul Judeţean al USR care a trimis de 20-30 de ori un memoriu către toţi colegii mei din partid prin care eram asociat cu un caz care nu-mi aparţine, a aparţinut fratelui meu acum 26 de ani. M-a deranjat foarte mult faptul că nu poţi face un parteneriat cu un partid care aşa procedează. Eu nu am participat cu nimic la acel caz al fratelui meu, eu fiind minor la acea dată. Şi această judecată nu pot s-o accept", a declarat Mihai Răzvan Moraru pentru un cotidian local.

În sprijinul afirmaţiilor sale, Moraru a revenit câteva ore mai târziu cu o serie de masaje pe pagina sa de Facebook în care explică, prin exemple, cum partenerii de la USR Buzău luptă pentru înlăturarea sa, iar această luptă se dă încă din timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare.

"BJ USR Buzău a transmis către BN PLUS acelaşi memoriu, în care se cere excluderea mea din PLUS şi respingerea candidaturii pentru prefectură. De ce? Pentru că acum 25 de ani, fratele meu a avut un dosar penal. După ce au văzut că am răspuns public la orice întrebare, că nu am scheleti în dulap, liderii USR Buzău au mărit miza şi au transmis un articol de presă - fabricat tot de ei în campania pentru alegerile parlamentare. Pentru că aşa am lucrat în acea campanie - BJ USR făcea anticampanie candidaţilor PLUS", a susţinut Mihai Răzvan Moraru pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, liderul PLUS Buzău a explicat şi care ar fi mărul discordiei la Buzău între cele două formaţiuni politice: faptul că PLUS Buzău a anunţat că se va opune politizării funcţiilor publice şi a declarat în repetate rânduri că simpla calitate de membru al USR sau PLUS nu va fi suficientă pentru a ocupa o funcţie la vârful unei instituţii deconcentrate.

"Cum s-a ajuns aici? De luni bune PLUS Buzău se opune politizării serviciilor publice deconcentrate, traseismului şi persoanelor cu probleme de integritate aduse în USR, începând cu Cătălin Avramescu - susţinător al lui Dragnea în 2017-2018 şi terminând cu Domnul Vlase (Gheorghe Vlase, fost preşedinte PC Buzău, PUR Buzău şi preşedinte naţional al Restart Romania -n.r.). Am respectat principii si reguli. Iar asta a fost marea problemă. Că nu am dat liber la funcţii doar cu carnet de membru", a scris pe Facebook preşedintele PLUS Buzău.

În schimv, reprezentanţii USR Buzău au negat, prin vocea preşedintelui filialei, Irinel Cîrstea, că USR s-ar fi implicat în numirea prefectului de Buzău, spunând că aceasta este o problemă internă a PLUS.

"Este strict decizia colegilor de la PLUS în ceea ce priveşte numirea prefectului. Înţelegerea este foarte clară: fiecare partid îşi numeşte după propriile reguli prefecţii şi subprefecţii. În prezent, la nivelul Alianţei USR-PLUS Buzău nu sunt tensiuni, pot spune că sunt diferenţe de opinie în ceea ce priveşte politica locală, doar mici diferenţe de viziune", a declarat Irinel Cîrstea, preşedinte USR Buzău.

În urma declaraţiilor lui Cîrstea, preşedintele PLUS, Mihai Răzvan Moraru, l-a contrazis pe colegul de alianţă şi a publicat pe pagina sa de Facebook prima pagină a memoriului transmis de către USR Buzău către organizaţia centrală a PLUS.

Totodată, Moraru a anunţat că îşi retrage candidatura pentru funcţia de prefect şi că demisionează de la conducerea filialei.

"Păcat că totuşi in BN unii colegi chiar au crezut ce scrie în acest memoriu. Pentru că politica de cadre şi "originea sănătoasă" trebuiau să se încheie în 1989. Dar ăsta e un alt subiect. Eu azi mi-am retras candidatura. Şi renunţ în a mai crede în partidul care va ieşi după această fuziune. Mi-am anunţat colegii că mâine îmi voi depune mandatul pentru a da timp să se gândească un birou interimar, pentru că atunci când preşedintele de filială îşi dă demisia, automat tot Biroul Judeţean cade, nu mai are valabilitate. Domnul Barna suspendă şi execută orice opoziţie - aşa cum a fost zilele trecute în Diaspora - şi din păcate unii lideri PLUS au rămas spectatori. A fost o nouă şansă. Încă una pierdută. Însă nu pentru traseişti, securişti şi incompetenţi!", şi-a încheiat Mihai Răzvan Moraru postarea.