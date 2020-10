SCANDAL în USR: Politicianul care l-a criticat pe Dan Barna a fost RESPINS pentru parlamentare cu un scor strâns, 13-12

Candidatura lui Vlad Teohari la alegerile parlamentare, susţinută de USR PLUS Diaspora, a fost invalidată de Biroul Naţional în urma unui aviz negativ de integritate dat de Comisia de arbitraj a partidului după ce acesta a semnat anul trecut o scrisoare deschisă iniţiată de Mihai Goţiu şi în care peste 100 de membri USR reclamau exacuţiile din partid. Demersul fusese determinat de excluderea Olimpiei Ardelean ca urmare unei postări de pe contul ei personal de Facebook, în care sesiza nereguli din cadrul organizaţiei judeţene Ilfov. Mihai Martin, membru în conducerea filialei Olt şi-a anunţat demisia, acuzând că echipa Barna continuă acţiunile care au dus USR la scorul mic pe care îl are acum.

Anunţul referitor la invalidarea candidaturi lui Vlad Teohari a fost făcut de Olimpia Ardelean, care afirmă că votul a fost foarte strând, 13 - 12.

Ea susţine că cele 13 voturi în baza cărora a fost luată decizia aparţin lui Dan Barna, Cătălin Drulă, Ionuţ Moşteanu, Claudiu Năsui, Cristian Alin Moş, Radu Mihail, Vlad Botoş, Liviu Mălureanu, Diana Mureşan, Silvia Dinică, Iulian Bulai, Cătălin Stancu, Cristina Prună.

”Să vă fie ruşine! E extrem de nedrept pentru Vlad. Din ce inţelesesem eu, mâine urmau să fie depuse listele de candidaţi pentru diaspora. Cu o zi înainte l-au invalidat.Pe nimic. Pentru că a semnat o scrisoare deschisă”, a scris, pe Facebook, Olimpia Ardelean.

Ea mai susţine că până acum câteva luni, USR Diaspora avea un favorit pentru parlamentare, Emanuel Stoica.

”Team Barna l-a dat afară din USR sau supendat pentru suficient timp cât să nu mai poată candida la parlamentare, care e tot aia practic„, relatează ea.

Ea se întreabă dacă vor fi invalidaţi toţi semnatarii scrisorii în care erau semnalate nereguli în USR, precizând că ”sunt nume ca Ştefănuţă, Ciceală, Presadă, Vlad Alexandrescu, Goţiu, Dobrev, Seidler, Tudor Benga, Prisnel, Stelian Ion, Andrei Macsut”.

Mihai Martin reclamă pe Facebook că a comentat decizia pe grupul intern al partidului, dar acesta i-a fost sters. Îl postează din nou pe propria pagină şi îşi anunţă demisia.

”Salutare! Cum am mai spus-o, îmi place să nu intru în conflict cu propria conştiinţă. Acum puţin timp, am citit pe pagina USRPLUS - Revoluţia bunei guvernări, despre decizia luată in această seară de Biroul Naţional de invalidare a candidaturii la alegerile parlamentare a lui Vlad Teohari, care câştigase detaşat alegerile interne in cadrul USR Diaspora, pe motiv că a semnat în decembrie o scrisoare prin care mulţi membri USR nu susţineau excluderea din partid a lui Oli Ardelean, raportor de integritate. Asta înseamnă că vor fi invalidaţi şi alţi semnatari, care vor câştiga alegerile interne, Echipa Barna continuându-şi astfel, din păcate, acţiunile ce au dus USR la scorul mic pe care îl are acum. Comentariul pe care l-am făcut la respectiva postare, mi-a fost şters, l-am mai pus odată şi mi-a fost “limitat temporar de către un administrator dreptul de a comenta pe pagină”. Prin urmare, las aici comentariul şi îmi anunţ demisia din USR. Să fim sănătoşi, dacă se poate şi la cap!”, a scris el.

În 28 septembrie, Vlad Teohari scria pe Facebook: ”Vă mulţumesc pentru încredere! S-au încheiat alegerile interne pentru Parlamentul României în USRPLUS Diaspora, unde am reuşit să câştig încrederea colegilor. Este o adevarată onoare să am şansa să vă reprezint. Îmi doresc să mulţumesc echipei de campanie care şi-a investit timpul într-un mod atât de generos şi să felicit comisia organizatorică, precum şi pe toţi candidaţii.”