SCANDAL între Marian Godină și Mălin Bot! Godină acuză că Bot e plătit să protesteze și cerșește bani pe internet

Este scandal între protestatarul Mălin Bot și cunoscutul polițist Marian Godină. Întregul conflict a izbucnit după ce Mălin Bot l-a acuzat pe Godină că se folosește de protestele #rezist pentru a-și face reclama. Replica polițistului a venit rapid, sub forma unei postări pline de acuzații pe blogul acestuia.

" Omul face print unui amărât de comentariu care îmi aparține și face din asta un întreg tam-tam, postează atât pe profil, cât și pe pagină și la urmă spune că eu îmi fac reclamă.

Mălin Bot, dacă aveam nevoie de reclamă, când am fost în Piața Victoriei, te căutam să ne facem poze. Poate îmi făceam și eu apoi un cont d-ăla de Patreon ca să cer donații. Între noi fie vorba, nu m-ai văzut în Piața Victoriei pentru că am evitat să dau de tine.

Știi de ce? Pentru că e proverbul ăla cu “cine se aseamănă se adună.” Or, eu nu prea îmi doresc să semăn cu tine.

Asta ar însemna să am și eu o iubită mai tânără cu vreo 20 de ani ca mine, iar asta ar însemna ca ea să aibă 13 ani, deci aș comite o infracțiune.

Ar însemna să nu am un serviciu și să mă apuc și eu de cerut donații.

Chiar, te numea cineva cerșetor și logodnica ta (fătuca aceea agresivă care se bagă cu mine în seamă în privat pentru ca mai apoi să posteze public că “vorbește cu Godină în privat”. Ba chiar mă și certa că nu-i răspund :)) ) i-a răspuns că nu ești cerșetor pentru că nu obligi pe nimeni să doneze.

Vezi tu, nici cerșetorii nu te obligă să le dai, pentru că dacă te-ar obliga, nu s-ar mai numi cerștori, ci tâlhari.

Îmi displace la tine că ai impresia că prin ceea ce faci, îmi faci mie un favor și ar trebui să îți și mulțumesc. Ba chiar te victimizezi și nu prea omiți să repeți cât ai stat tu în frig, câte bastoane și amenzi ai luat.

Să îți explic: tu ești plătit pentru ceea ce faci, adică d-aia ceri oamenilor să te sprijine financiar (vezi ce frumos am găsit sinonim pentru cerșit? :)) ) ca să le dai reportaje direct din stradă, să îi ții la curent. Adică îți faci jobul. Și eu am stat în frig în intersecții. Tot pentru că d-asta eram plătit.

În schimb, am stat în frig și la proteste. Pentru asta n-am cerut bani nimănui și nici nu am considerat că mi-e cineva dator. Am ieșit la protest pentru că așa am vrut eu, așa am simțit. Nu m-a pus nimeni să ies. Dar tu dacă nu ieși, nu prea ai ce pune pe youtube și nu mai vine banu’. Vezi o diferență?

Și ca să nu uit de bastoanele și amenzile jandarmilor. Am văzut pe 10 august cazuri cu oameni primind bastoane în timp ce erau cu mâinile ridicate.

Dar tu le-ai primit pentru că ai făcut circ. Mă refer la amenzi, că bastoane n-am văzut să iei.

Circ pentru atenție. Eu nu pot numi așa ceva jurnalism și oricât de mult m-ar amuza unele faze de-ale tale, nu pot fi de acord cu așa ceva.

Pe mine nu m-au săltat niciodată jandarmii.

Știi de ce? Că n-am făcut circ. E foarte simplu.

Dar bănuiesc că un protest fără a ajunge în duba Jandarmeriei e unul nereușit pentru tine.

Îmi place că ai dat like tuturor comentariilor în care am fost înjurat. Și tu, și logodnica ta!

O să ai la postarea asta multe comentarii cărora să le dai like pentru că sigur vor veni fanii tăi înrăiți să mă pună la punct.

Vezi că eu nu-i blochez, așa cum faci tu.

Chiar…am găsit prin comentariile în care eram înjurat pe pagina ta minim cinci conturi de Facebook false. Cam toate erau la fel. O poză de profil furată de pe net, “proprietarii” conturilor scriau corect gramatical și cu diacritice.

În unele comentarii mă înjurau pe mine, în altele țineau să aducă aminte lumii despre ce a făcut Mălin Bot pentru patrie.

Hmm…măi Măline, flerul meu îmi spune că în spatele acelor conturi e unul care îți seamănă leit, scrie ca tine, gândește ca tine. Adică no..își face cineva un cont fals, nu are niciun prieten, nicio poză, dar cumva îl place atât de mult pe Bot încât distribuie doar video-uri cu el și îi sare în apărare pe toate paginile unde sunt comentarii împotriva lui. Hmm…ghici, ciupercă, cine-i?

O să închei cu o concluzie și o întrebare:

Tu îți dorești mult să stârpești răul din țara asta, lupti pentru mândra patrie, iei bastoane și amenzi pentru nerecunoscători care nu te plac, îngheti în stradă ca să faci live-uri.

Pentru că nu mai ai timp de un job, ceri sprijn financiar de la oameni de bine. Practic, ăsta e jobul tău.

Când răul va fi stârpit, jobul tău se va fi terminat.

Mă, tu ești sigur că vrei ca răul să fie stârpit? Nu de alta, dar nu prea am auzit de cazuri în care cineva să renunțe la un job bine plătit.

Și încă ceva: în Piața Victoriei ies să protesteze multe persoane publice, persoane care chiar au de pierdut din asta, cântăreți care astfel pot pierde contracte, actori care lucrează la stat etc. Nu i-am auzit vreodată să se laude cu asta și să-i facă pe alții să se simtă datori, așa cum tot faci tu. Iar oamenii ăia chiar au de tras și de pierdut.

Tu ce ai de tras? Îți zic eu, ai de tras mucii când e frig și de pierdut doar dacă se termină protestele și nu mai intră banu’ în cont.

În speranța că ți-am dat subiect de postări pentru încă trei zile, îți urez să ai parte de înțelepciune, suficientă cât să te facă să înțelegi că nu e obligatoriu ca toată lumea să te placă", scrie Marian Godină pe site-ul său.