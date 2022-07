Scandal la Antena 3 între deputații Radu Cristescu și Szabo Odon: 'V-am prins cu pantalonii în vine' / 'Ați votat fără să citiți?'

Deputatul PSD Radu Cristescu și deputatul UDMR Szabo Odon și-au aruncat cuvinte grele, marți, într-o emisiune la Antena 3. Scandalul a apărut după ce social-democratul a acuzat UDMR că este „coloana a 5-a a Rusiei în România” și încearcă să împiedice obținerea independenței energetice a României printr-un act normativ promovat de maghiarii din Guvern.

Radu Cristescu: Vorbim de cea mai criminala ordonata de la Revolutie incoace, ordonanta 57/2007 legata de ariile protejate. Au fost date in administrarea unor custozi, ONG-uri. Inclusiv Banca Mondiala a atras atentia Romaniei ca nu este in regula si trebuie facuta administrarea de stat. Vin ministrii UDMR de atunci si se plaseaza ariile proteate exact pe locurile unde sunt marile proiecte de infrastrcutra din Romania, autostrazi si hidrocentrale. Din 2007 pana in 2018 au emis acte administrative, subtituindu-se institutiilor de stat, acte fara de care nu se puteau incepe lucrarile. La tronsonul Lugoj - Deva, un ONG spus ca sunt lilieci si a cerut 200 milioane de euro pentru o pestera artificiala. Acum ministrul UDMR al mediului, Tanczos Barna, stiti, ca criminalul se intoarce mereu la fata locului...

Szabo Odon: Sunteti vulgar

Radu Cristescu: E figura de stil

Szabo Odon: Nu e figura de stil, sunteti vulgar pur si simplu

Radu Cristescu: ....si cu secretarul de stat UDMR pun in circuit modificarea acestei ordonante 57 prin care introduc ONG-urile inapoi ca si custozi ai ariilor protejate transmitandu-i premierului Ciuca ca neaparat trebuie facuta modificarea pentru ca intram in infringement, ceea ce este fals. De ce au cerut si s-au facut presing-uri ca ordonanta sa ajunga pe masa premierului Ciuca si sa fie semnata? Pentru ca Romania „risca” sa devina independenta energetica prin exploatarea platformelor offshore din Marea Neagra. Majoritatea sunt arii protejate. Ganditi-va dvs ce se intampla daca vine ONG-ul unguresc Omnibus si spune ca acolo este pestisorul de aur si nu putem extrage de acolo ca se transforma in pestisorul de motorina.

Szabo Odon: Nu exista ONG unguresc in Romania. Este o aruncare ancestrala in nationalism-cominism, folosit de Ceausescu si promovat de Cristescu in care ungurii sunt de vina pentru toate. Legat de ariile protejate, in 2007 nu erau desemnate zonele de autostrazi, nu erau desenate pe harta macar, ca sa vorbim ca pe acolo va trece un drum sau altul si au fost realizate desenele de agentiile de protectie a mediului la momentul respectiv care erau conduse si sunt conduse inclusiv azi de un reprezentant PSD, care a creionat aceste arii protejate

Radu Cristescu: Astea sunt declaratii pentru prosti.

Szabo Odon: Va consider un diversionist.

Radu Cristescu: Daca dvs va spune cineva adevarul, pe nume, ca ati furat, e diversionist, sovin?

Szabo Odon: Aceasta aberatie nu putea sa vina decat de la dl Cristescu. Legea offshore inclusiv in momentul in care a fost votata a precizat termene minime pentru acordurile de mediu la aceste foraje, inclusiv pentru zona de tarm au fost scoase anumite prevederi din legislatia specifica. Legea offshore a fost modificata in acest fel sa putem trece peste tarm, inclusiv peste vestigii arheologice. Am votat aceste lucruri. Si dl cristescu acum spune niste minciuni. Sa citeasca programul de guvernare, aceste lucruri sunt scrise,

Radu Cristescu: V-am prins, nu v-a iesit, asta e, ghinion.

Szabo Odon: Ati votat programul de guvernare?

Radu Cristescu: Da, l-am votat.

Szabo Odon: E, acolo scrie ca aceste ONG-uri trebuie introduse. Tanczos Brna nu face altceva decat sa aplice programul de guvernare votat si de dvs. Daca va citesc articolul va cereti scuze fata de UDMR si toti maghiarii din Romania? Sa va fie rusine.

Radu Cristescu: Sunteti foarte iscusiti in ale combinatiilor. Ati premeditat cumva trecand in programul de guvernare?

Szabo Odon: Sunteti asa superficial ca ati votat un program de guvernare pe care nu l-ati citit?

Radu Cristescu: Acum sincer sa va spun ce propuneti dvs nu citesc ca mi-e sila. Eu cunosc ce vreti, stiu cine sunteti si vad ca ocoliti subiectul principal, modificarea ordonantei 57. Din pacate v-am prins cu pantalonii in vine la aceasta combinatie.

Szabo Odon: Faceti de rusine PSD-ul din care faceti parte.