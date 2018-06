SCANDAL la FC Voluntari: Adrian Mutu a fost DEMIS

FC Voluntari s-a salvat de la retrogradare, dar bucuria a fost de scurtă durată pentru Adrian Mutu! Antrenorul ilfovenilor a fos demis de Consiliul de Administrație al clubului.

De la echipă a plecat și Dan Leasă, președintele clubului, care și-a dat demisia, nefiind de acord cu decizia CA. "Nu pot să accept unele lucruri, așa că am demisionat! Am plecat pentru că nu am fost de acord ca Mutu să fie demis. A fost o ședință, dar cred că cea mai bună decizie a fost să plec. Chiar dacă echipa și-a îndeplinit obiectivul adică salvarea de la retrogradare, n-a mai contat nimic.... Așa că am plecat și asta a fost", a spus Leasă pentru Gazetă.

Ca să-l dea afară, ilfovenii i-au plătit "Briliantului" o clauză de reziliere de 50.000 de euro. Sursele Gazetei au dezvăluit că primarul Florentin Pandele este cel care a ordonat toate mișcările de la echipă, fiind sfătuit de Anghel Iordănescu!

Din primele informații pe care ziarul le are în acest moment, noul antrenor al echipei este Costel Gâlcă, fostul tehnician al FCSB-ului, cel care a câștigat trei trofee cu echipa roș-albastră în sezonul 2014-2015! Mai mult, Adrian Ilie urmează să fie numit director general al clubului și se va ocupa de transferurile echipei în această pauză de vară.

