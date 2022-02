SCANDAL la Rapid - Mihai Iosif, despre zvonurile că va fi dat afară: Atunci când eram în liga a V-a nu prea se înghesuiau aşa mulţi antrenori

Antrenorul FC Rapid, Mihai Iosif, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că nu este deranjat de zvonurile privind înlocuirea sa de la conducerea tehnică a echipei, pentru că ştie ce a discutat cu conducerea clubului, anunță news.ro.

"Cred că ne-am prezentat destul de bine la ultimele două meciuri. Nu s-a vorbit după meciul cu UTA că am egalat în inferioritate numerică. (n.r. - despre faptul că va juca un meci fără suporteri) Nu vreau eu să comentez lucrurile astea, fotbalul e făcut pentru oameni, pentru suporteri. Ne plângem că este pandemie şi nu vin oamenii. Nu vreau să comentez mai mult, fotbalul este făcut pentru ca oamenii să se bucure de el. (n.r. - despre faptul că ar putea fi dat afară de la echipă) Nu mă deranjează, eu ştiu ce discuţii am cu conducerea şi nu am citit. Atunci când eram în liga a V-a nu prea se înghesuiau aşa mulţi antrenori la Rapid. Eu am avut un vis, de a ajunge cu Rapid în Liga I, a devenit realitate, iar acum visul meu pe termen mediu şi lung este să devin campion cu Rapid. (n.r. - despre obiectivul echipei) Cine a spus că trebuie să prindem play-off-ul? S-a spus că ne dorim, noi, vestiarul. Obiectivul clubului transmis de conducere este (n.r - altul).

Noi, vestiarul, ne dorim să prindem play-off-ul şi vom da totul până la ultima picătură pentru a reuşi acest lucru. Dacă staţi şi analizaţi toate meciurile, atât din punct de vedere tactic, cât şi numeric nu cred că am pierdut vreun meci în care să nu fi avut probleme, ori de cartonaşe, de suspendări, ori de accidentări, poate cel de la Constanţa. Nu şi-au revenit prea mulţi dintre jucătorii accidentaţi, acum o să-mi lipsească şi Junior, dar momentan avem un lot în care nu e nevoie de juniori. Pentru noi acasă e Giuleştiul, chiar dacă în imnul nostru se spune că suntem peste tot acasă, aşteptăm cu nerăbdare să jucăm pe noul stadion. Clar lipsa suporterilor este un dezavantaj, pentru că ei sunt parte in noi, sunt primul sau al 12-lea jucător, tot aia e, suntem împreună. E posibil ca meciul cu Dinamo să se joace pe Giuleşti. Nu am vorbit cu Nico despre unde vom juca meciul cu Sepsi. (n.r. - despre posibilitatea ca problemele de la Mediaş să fie o capcană) Probabil ăsta este adevărul (n.r. - că jucătorii de la Mediaş nu şi-au luat banii).

Eu tratez oamenii în mod egal, îi respect şi, indiferent că suntem la fotbal sau în viaţa de zi cu zi, mie îmi place să respect oamenii. Faptul că nu şi-au luat salariile nu poate decât să-i îndârjească să-şi dorească mai mult, dar capcană nu are cum să fie pentru noi pentru că ne aşteaptă un meci extraordinar de greu. (n.r. - despre Ronaldo Deaconu) Au fost nişte discuţii astă vară, eu mi l-am dorit, dar a fost o sumă pe care nu ne-am putut-o permite, cerută de cei de la Mediaş", a declarat Iosif.

Meciul Gaz Metan Mediaş - Rapid va avea loc vineri, de la ora 19.55, în etapa a XXIV-a a Ligii I.