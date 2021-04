SCANDAL la secția de Gimnastrică ritmică de la Steaua: o sportivă acuză că sportivele erau atinse INDECENT și că li se vorbea urât

Este scandal la secția de gimnastică ritmică de la Steaua. O tânără sportivă acuză că ar fi fost atinsă în mod nepermis, dar și că a fost jignită. Vizați de acuzații sunt antrenoarea Andreea Teocan și iubitul acesteia, care ar fi participat la antrenamente fără ca acest lucru să fie permis.

Părinții unei sportive de 13 ani fac acuzații extrem de grave la adresa antrenoarei Adriana Teocan, dar și a iubitului acesteia, care era prezent la toate antrenamentele copilelor, fără să aibă vreo calitate în acest sens. Părinții celorlalte colege ale sportivei neagă acuzațiile și spun că fiicele lor nu au avut niciodată parte de comportament inadecvat din partea antrenoarei sau a iubitului acesteia.



"Soții Nicolae si Corina Rusu susțin că plăteau lunar sume cuprinse între 350 si 500 de lei, așa cum făceau toți părinții. Asta în condițiile în care copiii care practică sporturi de performanță nu ar trebui să plătească sume în plus Federației unde se antrenează.

La dosarul care conține plângerea au fost atașate toate plățile pe care părinții le-au făcut către antrenoare, iar sumele defalcate sunt pentru fiecare an în parte, în perioada 2017-2020, cu o medie de 30.000 de lei anual. Rezultă un total de aproape 27.000 de euro, pe care antrenoarea i-ar fi primit în cei 4 ani din partea părinților.

Adriana Teocan nu este acuzată doar pentru că cerea bani negri de la părinți. Și mai grav este modul în care-și desfășura antrenamentele. Părinții au dezvăluit că le jignea pe copile și le făcea sa se simta inconfortabil în timpul antrenamentelor. Aceștia spun că după 4 ore de antrenamente fetele erau obligate să îți lege de glezne greutăți cu care să sară peste bancă, iar fetița lor și-ar fi rupt degetele de la picioare.

O altă acuzație gravă îl vizează pe iubitul antrenoarei, Daniel Mitroi. Soții Rusu susțin că bărbatul era prezent la fiecare antrennment, deși nu este permis. Iubitul antrenoarei le-ar fi agresat fizic pe mai multe fetițe care se antrenau cu fiica lor.

Micuța sportivă a povestit chiar ea traumele prin care au trecut colegele ei la antrenamente, atunci când au fost atinse în locuri nepermise de către iubitul antrenoarei lor.

„Statea acolo, pe unele fetițe dintre colegele mele le mai gâdila și venea la ele pe covor și pur și simplu se juca cu ele, le gâdila prin locurile prin care nu trebuia să le gâdile. Pe mine nu mă gâdila, dar și mie îmi mai arăta ce trebuia să fac, dar nu mă gâdila”, scrie B1 TV.

UPDATE Reacția celor acuzați

In urma articolelor de presa aparute in spatiul public ieri, 5 aprilie 2021, noi, semnatarii acestei intampinari, ne exprimam consternarea fata de acuzatiile grave aduse d-rei antrenor Adriana Teocan si logodnicului acesteia, dl Daniel Mitroi de catre parintii sportivei Andra Ioana Rusu.

De cativa ani de zile, grupului nostru de parinti ai sportivelor practicante de gimnastica ritmica li s-a alaturat si familia Rusu, iar toate deciziile luate de noi, ca parinti, legate de buna desfasurare a activitatilor de pregatire, logistica, sprijinul oferit antrenoarei, aspecte mateiale, etc ne-au apartinut in totalitate, fiind discutate si agreate cu cea mai mare transparenta.

In primul rand, niciunul dintre noi nu confirma vreo acuzatie legata de un eventual comportament neadecvat din partea antrenoarei sau colaboratorilor acesteia. Copiii nostri sunt pregatiti de ani buni de zile de catre Adriana Teocan, iar realizarile lor pe plan sportiv sunt cel putin egale cu nivelul dezvoltarii psihologice, al increderii in sine si fair play-ul de care dau dovada acum, ajunse in prag de adolescenta. Copiii nostri formeaza o echipa unita atat la nivel sportiv, cat si pe plan personal, toti abordand antrenamentele cu placere, interes si responsabilitate.

Nu am fost niciodata in situatia de a remarca vreun abuz fizic sau verbal, in timpul sau in afara orelor de antrenament. Suntem constienti de rigorile presupuse de practicarea sportului de performanta, de nivelul de presiune care presupune seriozitate si efort sustinut la cele mai inalte cote, si intelegem ca in timpul antrenamentelor pot aparea situatii cel mult “tensionate”, pe care sportivele le-au depasit intotdeauna cu ajutorul antrenorului. In ipoteza absurda in care ar fi existat comportament agresiv, ar insemna sa admitem ca niciun parinte din cei 11 nu si-a dat seama de acest lucru de mai bine de 8 ani sau, si mai absurd, ca a tolerat sau incurajat ca fiica sa sa traiasca si sa se dezvolte intr-un astfel de mediu.

In ceea ce priveste prezenta logodnicului Adrianei Teocan in sala de antrenament, acest lucru nu ni s-a impus niciodata, a fost o consecinta fireasca a nevoii de ajutor pe probleme logistice pentru sportivele noastre, lucru pentru care noi, parintii, suntem recunoscatori. Stim ca dl Mitroi nu este remunerat pentru acest sprijin si realizeaza aceste lucruri exclusv pentru bunul mers al activitatii de pregatire la sala (transportul sportivelor cu masina personala, mici reparatii in sala, implicarea in organizarea evenimentelor, etc). Daniel Mitroi a devenit foarte repede un membru al echipei noastre si e vazut ca un “frate” pentru multe dintre fete). Consideram acuzatiile cu tenta sexuala un adevarat atac la persoana, constienti fiind ca, daca ar fi deranjat prezenta sa la antrenamente, o conversatie directa cu antrenorul legata de o eventuala jena a sportivelor de a-si desfasura activitatea sub privirile acestuia ar fi fost o modalitate normala de a aborda acest subiect. Marturie ca este o exagerare incredibila sta faptul ca exista spectatori de sex masculin la toate competitiile de gimnastica ritmica, ba chiar antrenori. Mai mult, deseori antrenamentele de gimnastica ritmica se desfasurau in paralel cu practicantii altor sporturi, fara niciun fel de probleme. Respingem orice aluzie la un comportament neadecvat din partea lui Daniel Mitroi si asteptam cea mai mica dovada in acest sens. Pana atunci, ne bazam pe modul in care se simt si resimt colaborarea cu acesta cel putin 10 sportive. Nu s-a pus niciodata problema nuditatii in fata unui reprezentant de sex masculin (exista vestiare), iar pe perioada restrictiilor (in care vestiarele nu au fost functionale), sportivele soseau echipate la sala. Activitatile de filmare/fotografiere sunt absolut normale si executate profesionist, noi avand oricand acces la aceste imagini.

Ultima remarca este cea legata de aspectul pecuniar. In unanimitate si cu toata deschiderea am convenit noi, parintii, sa sprijinim tot ceea ce e firesc sa existe pentru actul de performanta si care, din pacate, inca nu poate fi sprijinit in totalitate de catre statul roman. Astfel, am agreat impreuna sa sprijinim financiar, benevol, activitati legate de inchiriere sala pentru antrenamente atunci cand nu aveam una pusa la dispozitie de catre club, achizitionarea de echipament sportiv, de obiecte specifice gimnasticii ritmice, deplasarea la competitii (cazare, hrana, taxe participare), recunoastere financiara a eforturilor corpului de antrenoare, etc, cam tot ceea ce fac aproape toti parintii de sportivi pe care noi ii cunoastem.

Din punctul nostru de vedere, am actionat ca o echipa care isi doreste sa compenseze limitarile sportului romanesc de masa, manati de dorinta de ajuta copiii sa performeze si in sport in conditii decente. Nu toleram intentiile de dezbinare in cadrul grupului de parinti sau intre copii si regretam nespus situatiile in care observam folosirea sportivilor minorilor ca arme in razboaie personale neintemeiate, cel mai probabil izvorate din dificultatea acceptarii unui nivel de performanta inferior celui tintit sau dintr-un fals sentiment de nedreptate.

In incheiere, ne manifestam increderea si sprijinul fara rezerve fata de planul tactic de antrenamente, abordarea de pregatire, deciziile competitionale si sanatatea fizica si morala a Adrianei Teocan, precum si fata de deciziile acesteia de a solicita sprijin in activitatile de pregatire ale copiilor nostri.