SCANDAL la ședința CGMB! Aurelian Bădulescu: Are taică-tu de luat 8 milioane, bani murdari de la Costanda? Să-ți fie rușine, Ana Ciceală! Să-ți fie rușine, USR!

Proiectul de dare în plată a unei părți din Cartierul Francez, ca urmare a faptului că Primăria Capitalei este obligată de instanță să plătească o datorie de 115 milioane de euro către familia Constanda, a fost respins, joi, pentru a cincea oară de CGMB.

Însă, până la vot s-au aruncat cuvinte grele. Protagoniști au fost Aurelian Bădulescu, viceprimarul PSD și candidatul social-democraților pentru Primăria Sectorului 3, și câțiva consilieri generali de la USR. Bădulescu a spus că USR nu vrea să voteze proiectul propus de Gabriela Firea pentru că unul dintre consilierii USR, Matei Țugui, are un interes ca propunerea să nu treacă, pentru că tatăl său ar avea de primit bani în urma deciziei instanței în cazul Constanda.

STIRIPESURSE.RO vă prezintă schimbul violent de replici din cadrul ședinței CGMB:

”Aurelian Bădulescu: O sa incerc sa trec repede pentru ca aici, in afara catorva persoane care au punctat pe fond, s-a vorbit mult si fara noima. Scurt! Ce ne aduce sa urcam pe ordinea de zi doamna Ciceala, toti contestatarii, toti cei care va chinuiti sa intelegeti sau sa dati amanunte de elemente de detaliu?

Hotararea pronuntata de Inalta Curte de Casatie care ne obliga sa il despagubim pe acest domn. Unu!

Doi! Înca o data, va rog frumos, sa va aplecati asupra unui singur element care este de evidenta. Nu mai invocati chestiuni pe care doar credeti ca le veti avea la indemana atunci cand va trebui sa raspundem, fiecare in nume personal, pentru ca tot acolo vom ajunge, dar vreau sa intelegem altceva, domnu’ Iordache si stimati colegi! Noi suntem in fata unei evidente, noi suntem in fata unei conventii infractionale de evidenta nascuta ca urmare a unei intelegeri prealabile, recunoscuta inclusiv de primarul Basescu si care, din pacate, vine si se inchide astazi pe capul nostru cu actori contemporani ai zilelor noastre care, intelesi, vor sa ia 12.000 de euro penalitate pe zi, in baza intelegerii avute de urmatoarea constructie.

Nicușor Dan, prieten cu tatal domnului Tugui, care in baza relatiilor…va rog sa taceti din gura!...si a intelegerii facute cu securista Wring si cu predecesoarea si continuatoarea acestui program in Consiliul General, doamna Ciceala Ana, nu fac decat sa nu voteze aceasta hotarare pentru ca zilnic sa se aplice penalitatea de 12.000 de euro.

Aveti bunul simt sa ascultati si sa imi spuneti daca nu este asa.

Domnul Tugui! Esti copilul natural al domnului Tugui, care are de incasat de la Costanda bani, sau nu? Esti, ca ai spus dumneata.

Mai departe. Ai spus dumneata pana acum ca ai aceiasi bani de incasat? Nu!

Doamna Ciceala, manata de cinstea pe care dumneavoastra o tot vanturati ca sunteti cinstita, ati spus pana acum ca acest grup infractional sta deasupra dumneavoastra si va forteaza sa ajungeti aici, adica ati avut intelegeri prealabile? Stiati ca Tugui are de incasat, ca taica-su e in cardasie cu Costanda, ca banii acestia ajung si la dumneavoastra, ca va manjiti de ceea ce reclamati? Nu!! Cinstiti sunteti!

Ati stat in permanenta in baza unei rezolutiuni comune, in complicitate pana in ziua de astazi, ca sa nu votati ca sa puneti povara pe umerii bucurestenilor. Este sau nu este asa?

Domnu’ Tugui! Tatal dumitale, cand era la ADP, la Sector 4, impreuna cu Piedone, ca atunci s-au pus bazele, ca eu am fost contemporan…Ia, zi, domne, de unde a luat banii taica-tu sa ii dea 8 milioane…7 milioane lu’ Costanda??

Matei Țugui: Puteti sa imi spuneti in ce perioada a fost tatal meu directo la ADP?

Aurelian Bădulescu: Va spun cu siguranta, nu fii obraznic!! Asculta si raspunde oamenilor! Are taica-tu de luat 8 milioane, bani murdari de la Costanda??

Sa-ti fie rusine, Ana Ciceala! Sa-ti fie rusine USR! Sa-ti fie rusine PNL! Luati banii si plecati odata acasa! Rusine!

Matei Țugui: Domnu’ Badulescu, puteti proba…?

Aurelian Bădulescu: Pai n-am evidenta? Ce sa probez? Du-te-n instanta! Voi spune eu adevarul la televizor! Nu mai ai ce sa vorbesti. Abia astept sa te vad in fata unui judecator. O sa iti cumperi masini cu banii bucurestenilor!”, a fost schimbul de replici din Consiliu.

